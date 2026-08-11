Presenta Mazatlán sensación térmica de hasta 43 grados este martes

Temperaturas máximas de entre 32 a 33 grados y una sensación térmica de hasta 43 grados presenta Mazatlán la tarde de este martes, de acuerdo con reportes meteorológicos.

Entre las 12:00 y las 13:00 horas se ha presentado una sensación térmica de hasta 43 grados, lo que hace que las personas busquen aminorar la sensación de las altas temperaturas ya sea con sombrillas, bebidas frescas, resguardándose debajo de una sombra o de plano hay quienes prefieren no salir de sus hogares en estos momentos.

Y es que actualmente se presenta la Canícula o temporada más alta de calor en el año, la cual comienza a mediados de julio y concluye a finales de agosto.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, para este 11 de agosto se pronosticaron para el municipio de Mazatlán temperaturas que van de los 24 a los 32 grados.

Mientras que del miércoles al viernes se esperan temperaturas mínimas de 23 a 24 grados y temperaturas máximas de 32 a 33 grados.

En su proyección meteorológica para este martes el SMN prevé lluvias puntuales intensas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, generadas por el monzón mexicano en el noroeste del País, en combinación con una circulación anticiclónica en altura.