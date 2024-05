En aras de seguir trabajando en la transparencia en favor de la población, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán presentó la Agenda Ciudadana Anticorrupción 2024-2027 que entregará a las tres candidatas y a los dos candidatos a la Presidencia Municipal para que si la aceptan la firmen y se comprometan a implementarla si resultan electos para ese cargo.

“Este es el segundo ejercicio que hacemos de este tipo, es la segunda Agenda Ciudadana Anticorrupción que presentamos, la primera la presentamos en 2021, en aquella ocasión eran 10 candidatos a los que se los presentamos, fueron únicamente tres candidatos los que no lo aceptaron, cabe hacer mención que el candidato que al final resultó electo, que fue Luis Guillermo Benítez Torres no nos la aceptó, por lo tanto no la implementó”, dijo el director del OCM, Gustavo Rojo Navarro en la presentación en el auditorio de la Coparmex, en este puerto.

”Sin embargo, cuando tuvo que salir y llega a la Alcaldía Édgar González Zataráin pues él sí asume el compromiso y en noviembre del 2022 firmamos la agenda en un acto público, en una sesión de Cabildo y fue a partir de enero del 2023 que implementamos la Agenda Ciudadana, esta es una propuesta que nace desde sociedad civil en donde nosotros identificamos esas áreas de oportunidad, en esa ocasión fueron 10 áreas de oportunidad que detectamos y las plasmamos en esa Agenda, de las cuales 8 actualmente están atendidas al 100 por ciento y dos estamos trabajando en atenderlas”.

Por ello agregó que son buenos resultados porque todo esto se logró a lo largo de un año de trabajo y la disposición que tuvo el Gobierno Municipal para sacarla adelante.

Los compromisos que actualmente están en marcha en la Agenda Ciudadana 2022-2024 son la Transmisión en vivo de las sesiones del Comité de Adquisiciones.