$!Presenta Omar Lizárraga Morales libro sobre turismo popular y prejuicios en Mazatlán

En un contexto donde el turismo representa uno de los principales motores económicos en el puerto y un espacio donde se evidencian las desigualdades sociales, Omar Lizárraga Morales presentó su libro “Hospitalidad selectiva. Aporofobia turística en Mazatlán, Sinaloa”, en el auditorio de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. A través de esta obra, Lizárraga Morales junto a la coautora, Isabel Valdez Lizárraga, buscan poner sobre la mesa uno de los temas menos abordados en el ámbito académico y social como lo es la discriminación hacia los turistas de bajos recursos. Tras una investigación cualitativa desarrollada entre 2022 y 2024, Lizárraga Morales y Valdez Lizárraga analizaron las percepciones, actitudes y expresiones de los prestadores de servicios turísticos hacia distintos tipos de visitantes que llegan a Mazatlán. Lizárraga Morales mencionó que fue mediante entrevistas y técnicas de percepción de imagen, que el estudio abordó a trabajadores como meseros, vendedores y transportistas, gerentes y líderes de cámaras turísticas, identificando notables diferencias en la manera en que unos y otros valoran el turismo popular. “Encontramos que los trabajadores de contacto, que son quienes tienen trato cotidiano con los visitantes, tienden a mostrar mayor empatía y menor discriminación hacia los turistas de bajos recursos”, comentó.







“En cambio, los empresarios, gerentes o líderes del sector, expresaron mayores niveles de rechazo y prejuicio hacia este tipo de visitantes”, agregó. Esta obra se centra en el concepto de aporofobia, término acuñado por la filósofa española Adela Cortina, el cual significa literalmente, “odio o rechazo hacia las personas pobres”. Desde esta perspectiva, el investigador aplica este concepto al contexto del turismo en el puerto, describiéndolo como fenómeno que se ha normalizado en Mazatlán y en muchos destinos turísticos del país. “A partir de una observación empírica en Mazatlán, notamos que se discrimina a los turistas de bajos recursos, ya sea simbólica o directamente, mediante expresiones peyorativas, actitudes hostiles o bromas que circulan en redes sociales”, señaló. “Esta discriminación se ha formalizado y normalizado, y eso es algo que como sociedad no debemos permitir. Todos los turistas deben ser tratados con dignidad y respeto, sin importar su condición económica”, añadió. Lizárraga Morales comentó que en Mazatlán se han utilizado expresiones como “turismo sandwichero” de manera despectiva para referirse a quienes viajan con presupuestos limitados, acuden a playas públicas o consumen alimentos fuera de los restaurantes establecidos, generando percepciones basadas en prejuicios de clase social.





