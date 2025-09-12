$!Presenta Órgano Interno de Control de Mazatlán primer informe semestral

A unos meses de haber presentando a su nuevo titular, el Órgano Interno de Control de Mazatlán dio a conocer su primer informe semestral de actividades enero-junio 2025, en el que se informaron resultados de auditorías y revisiones, atención a denuncias ciudadanas, sanciones y hasta inhabilitaciones para trabajadores del Ayuntamiento. El acto fue encabezado por Everardo Velarde Miller, titular del Órgano, junto al Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez y la Sindica Procuradora, Minerva Osuna. Esta última felicitó a los presentes y avaló la elección del nuevo titular del OIC entre las otras 20 opciones que se presentaron en su momento.

Aunque no se dieron datos exactos ni información más concreta, el informe del Órgano de Control Interno anunció un total de 67 auditorías financieras programadas, de las cuales 57 se realizaron y 10 siguen en proceso. En tanto, fueron 31 observaciones presentadas y 28 solventadas. En cuanto a actividades de fiscalización, se tuvieron 10 casos de asistencia a licitaciones y 15 revisiones de bajas de activos. Mientras que para Obras Públicas fueron 25 auditorías técnicas; ochos auditorías a licencias de construcción y 28 en procedimientos de licitación.

Por su parte, la Unidad Investigadora del OIC recibió 130 denuncias totales, de las cuales 31 fueron de oficio, 11 anónimas, 36 por ciudadanía, 21 por autoridades, entre otras. En tanto, la Unidad Resolutora llegó a 36 cierres de Instrucción, 36 citados para resolución, 19 amonestaciones públicas o privadas, siete inhabilitaciones, dos suspensiones y 62 personas sancionadas. En lo positivo, se registraron mil 844 personas servidoras públicas capacitadas, 28 eventos de capacitación y mil 303 cartas de compromiso de cumplimiento de la Política Institucional de Integridad.