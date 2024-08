El también profesor de la Universidad de Occidente de Culiacán señaló en su presentación qué Mazatlán contaba con alrededor de 6 mil habitantes entre 1849 y 1850, pero al registrarse enfermos por la cólera, el número de muertos por dicha bacteria sumó hasta los mil. La cólera es una bacteria que se reproduce en los acuíferos debajo de la tierra.

“Es un tema que ya he investigado durante algún tiempo, mi tesis la hice de este tema, pero sobre todo me motivó la posibilidad de compartirlo con la gente de Mazatlán. Yo no soy de aquí, soy de Culiacán y mis estudios los hice fuera del estado, entonces, teniendo un tema de este tipo me pareció pertinente darlo a conocer aquí, y sobre todo agradecer las facilidades que el Archivo Municipal me ha brindado para hacer este tipo de investigación”, señaló Favela Astorga.