$!Presenta Puente Juárez estragos del tiempo con múltiples daños en su estructura

Tras cientos de años de servicio, el histórico Puente Juárez, ubicado sobre la avenida Gabriel Leyva en Mazatlán, muestra actualmente el desgaste provocado por el paso del tiempo y la falta de una rehabilitación integral, lo cual se refleja en los múltiples daños visibles en su estructura.
Durante un recorrido realizado por Noroeste este lunes, se constató el deterioro del paso vehicular, donde sobresalen grietas profundas, pedazos de concreto desprendido en los laterales y varillas expuestas que dejan al descubierto los cimientos del puente.
En tanto, en la parte inferior, algunas secciones muestran daños considerables en los elementos que sostienen la estructura, tanto en el zona principal como en la parte ubicada por donde atraviesa las vías del tren. En dicha espacio es donde se encuentra ubicado la biobarda de MazConCiencia.
A lo anterior se suma el estado obsoleto del área, como tuberías antiguas visibles al exterior, así como los golpes acumulados a lo largo de los años, pues cabe recordar que por dicha vialidad transitan vehículos de gran peso, entre ellos camiones del transporte urbano, tráileres y otras unidades de carga.
El deterioro también es evidente en la imagen del mismo, ya que diversas zonas del puente se encuentran cubiertas de grafiti; mientras que en el área de rodamiento, el pavimento muestra las múltiples capas de encarpetado que ha recibido con el paso de distintas administraciones, como una solución temporal para mantenerlo en funcionamiento.
Hace algunos días, la Alcaldesa Estrella Palacios señaló que se buscarían recursos estatales y federales para llevar a cabo la rehabilitación del Puente Juárez durante este año. No obstante, el Gobernador Rubén Rocha Moya declaró recientemente que, por ahora, no se contempla presupuesto adicional para puentes, lo que deja en incertidumbre el futuro de esta emblemática vialidad.
Ante este panorama, solo queda esperar si el Gobierno Municipal logra algún apoyo de la parte Federal, para que estos se suelen al proyecto de rehabilitación o reconstrucción del Puente Juárez, considerado uno de los pasos vehiculares más representativos y antiguos de la ciudad.