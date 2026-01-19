$!Presenta Puente Juárez estragos del tiempo con múltiples daños en su estructura

Tras cientos de años de servicio, el histórico Puente Juárez, ubicado sobre la avenida Gabriel Leyva en Mazatlán, muestra actualmente el desgaste provocado por el paso del tiempo y la falta de una rehabilitación integral, lo cual se refleja en los múltiples daños visibles en su estructura.

Durante un recorrido realizado por Noroeste este lunes, se constató el deterioro del paso vehicular, donde sobresalen grietas profundas, pedazos de concreto desprendido en los laterales y varillas expuestas que dejan al descubierto los cimientos del puente.

En tanto, en la parte inferior, algunas secciones muestran daños considerables en los elementos que sostienen la estructura, tanto en el zona principal como en la parte ubicada por donde atraviesa las vías del tren. En dicha espacio es donde se encuentra ubicado la biobarda de MazConCiencia.