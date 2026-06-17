$!Presenta Regidora denuncia contra ciudadano ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

La Regidora Claudia Gabriela Luna Fernández presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa una denuncia en contra del ciudadano Luis Torres Torres por violencia política en contra de las mujeres en razón de género, además lo acusa de extorsión y también solicita una restricción para que dicha persona no se acerque a ella.
“En repetidas ocasiones, de hecho muchos de ustedes han sido también testigos de cómo él en cuanto entra me gruta aviadora, me grita te voy a denunciar porque eres igual de corrupta, no voy a mencionar a quién también agrede, yo estoy hablando por mí”, agregó la Regidora de Mazatlán por el Movimiento de Regeneración Nacional tras dar a conocer la denuncia contra el ciudadano en mención, hermano de otra Regidora del mismo movimiento político.
“Entonces entró aquí, cuando viene a visitar a su hermana en los pasillos constantemente me intimida a las mismas asesoras, porque también les grita, ...todos los días me hostiga por la redes (sociales), no me conoce para que hable de mi persona, se lo he dejado pasar porque unas sesenta veces en las redes (me ha agredido)”.
Recordó que desde que entró la actual administración municipal dicha persona la agrede, es decir, casi en el último año y medio.
Tras la denuncia presentada ante el Iees el pasado 11 del presente mes, la Edil Luna Fernández dijo que es probable que a la persona denunciada ya se le haya notificado de ello y citado a audiencias.
Expresó que las agresiones nada más habían sido en redes sociales, por eso no denunció a Luis Torres Torres antes, pero ahora ya lo ha hecho verbalmente en dos reuniones de Cabildo y quiso denunciarlo en la sesión de Cabildo anterior, pero no había integrado la denuncia formal.
“Lo quise hacer porque muchas me han dicho que lo íbamos a hacer como en colectivo y nadie se animó, entonces yo creo que soy portavoz de las mujeres que no se animan a hacerlo, este es el momento, no esperando a que termine la administración para poder hacer yo la denuncia”, reiteró Luna Fernández.
“No puedo decir qué razones tiene él para atacarme porque no solamente lo ha hecho conmigo, yo creo que lo ha hecho con todas las mujeres de aquí tanto de oposición como de Morena, ellas también en su momento me habían dicho que me iban a apoyar, que inciara y ahora no me quise esperar, ta es bastante el tiempo y cada vez las agresiones de él son más fuertes, ya me amenaza, me pide dinero para decirme que ya no me va a denunciar en las redes porque ve que me molesta porque sí le reclamo”.
Dio a conocer que le ha preguntado al ahora denunciado que por qué la acusa si ella sí trabaja, tiene permisos en sus escuelas donde labora.
“No tiene ningún sustento de nada, ni pruebas para que me ataque de esa manera”, reiteró la Regidora al hacer también esta denuncia de manera pública este miércoles ante personal de medios de comunicación.
Manifestó que primero decidió presentar la denuncia ante el Iees porque es el primer paso antes de decidir presentar una denuncia por extorsión contra la misma persona ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.