$!Presenta Regidora denuncia contra ciudadano ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

La Regidora Claudia Gabriela Luna Fernández presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa una denuncia en contra del ciudadano Luis Torres Torres por violencia política en contra de las mujeres en razón de género, además lo acusa de extorsión y también solicita una restricción para que dicha persona no se acerque a ella.

“En repetidas ocasiones, de hecho muchos de ustedes han sido también testigos de cómo él en cuanto entra me gruta aviadora, me grita te voy a denunciar porque eres igual de corrupta, no voy a mencionar a quién también agrede, yo estoy hablando por mí”, agregó la Regidora de Mazatlán por el Movimiento de Regeneración Nacional tras dar a conocer la denuncia contra el ciudadano en mención, hermano de otra Regidora del mismo movimiento político.

“Entonces entró aquí, cuando viene a visitar a su hermana en los pasillos constantemente me intimida a las mismas asesoras, porque también les grita, ...todos los días me hostiga por la redes (sociales), no me conoce para que hable de mi persona, se lo he dejado pasar porque unas sesenta veces en las redes (me ha agredido)”.

Recordó que desde que entró la actual administración municipal dicha persona la agrede, es decir, casi en el último año y medio.

Tras la denuncia presentada ante el Iees el pasado 11 del presente mes, la Edil Luna Fernández dijo que es probable que a la persona denunciada ya se le haya notificado de ello y citado a audiencias.