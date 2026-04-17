$!Presenta Roy Navarrete libro ‘Riesgología’ en Mazatlán, obra que busca transformar la comprensión del riesgo de desastres

Con un enfoque que apuesta por la prevención desde la conciencia social y el conocimiento científico, el director del Instituto Estatal de Protección Civil en Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas presentó su libro “Riesgología. Una visión integral para comprender el riesgo de desastres”, en el Teatro Ángela Peralte, donde reunió a especialistas, académicos y representantes de distintos sectores interesados en fortalecer la cultura de la prevención. Navarrete Cuevas expresó que la obra surge después de años de investigación en torno a la gestión integral de riesgos, la percepción social y la comunicación del riesgo, con el objetivo de traducir estos conceptos en un lenguaje accesible para toda la población. “El propósito único de este libro es comprender el riesgo de desastre, entender qué es el riesgo, pero también cómo salvar vidas, cómo reducirlo y cómo construir resiliencia. La resiliencia, como lo establece la ley, es la capacidad de resistir, adaptarse y sobreponerse ante cualquier fenómeno, ya sea natural o antropogénico”, comentó.

“El riesgo siempre está, es latente, existe en todo momento, y lo que tenemos que hacer es observar y dimensionar. No se puede prevenir lo que no se investiga. Si no entendemos el riesgo, difícilmente lo vamos a reducir”, agregó. El autor comentó que uno de los principales aportes del libro es precisamente dar nombre a una disciplina que, si bien ha sido estudiada desde distintas áreas, carecía de una identidad propia que permitiera articular sus principios y alcances. “Le estamos dando nombre a algo que durante muchos años se ha estudiado desde distintas áreas como la gestión integral de riesgos o la protección civil. Hoy esa ciencia tiene un nombre: Riesgología”, declaró. “Es una disciplina que convoca a todos, a las personas, a los comunicadores, a los científicos, pero sobre todo pone en el centro a las familias, a las niñas y los niños. Podemos hablar del medio ambiente o de la infraestructura, pero nuestro eje siempre deben ser las personas”, añadió.

Uno de los planteamientos más relevantes de la obra, según señaló el titular de Protección Civil en Sinaloa, es la afirmación de que los desastres no son naturales, sino socialmente construidos, donde el riesgo no radica únicamente en la presencia de fenómenos como huracanes, sismos o incendios, sino en las condiciones de vulnerabilidad de las personas, la infraestructura y los sistemas sociales. “Los desastres no son naturales, son socialmente construidos. El riesgo no está en el fenómeno, está en las personas, en su vulnerabilidad. Por eso tenemos que entenderlo desde el hogar, desde el gobierno y desde cada decisión que tomamos”, detalló. Asimismo, destacó que el papel de herramientas como los atlas de riesgo, los cuales permiten identificar, analizar y evaluar las condiciones del entorno para orientar los modelos de desarrollo, donde estos instrumentos deben ser utilizados de manera responsable para definir dónde y cómo construir, así como para implementar obras de mitigación que reduzcan la exposición de la población ante posibles peligros. “El Atlas de Riesgo es un instrumento fundamental porque identifica, analiza y evalúa, pero sobre todo sirve para tomar decisiones: dónde construir, cómo hacerlo y qué medidas implementar para reducir vulnerabilidades”, externó. “Sin embargo, hay que entender que reducir el riesgo no significa que no va a pasar nada, significa que estamos mejor preparados y que sabemos cómo actuar cuando ocurra un fenómeno”, añadió.