$!Presentan al ‘Robodog’, vigilante del Mundial, en el Congreso Internacional Minero de Sinaloa

Exponen a “Robodog o Go2” que asegurará los estadios del Mundial en el Congreso Internacional Minero de Sinaloa; un producto atractivo resultó el perro “Go2”, de tecnología pura equipado para vigilar y prevenir cualquier incidente. Renato Rodríguez, responsable de la empresa Geo México de Tecnología pura, explicó que busca brindar siempre al ingeniero lo mejor que hay en el mercado por eso se trajo a exponer los combos mineros por primera vez en Sinaloa. “La compañía trajo un combo minero de soluciones de exteriores, escáner y dar mantenimiento de la parte mecánica que se tenga en la industria minera y el robot de cuadrúpedo equipado de una cámara de video y escáner para hacer rondines de los tres estadios del país donde se realizarán juegos del Mundial”. De entre los 120 stand participantes en la exposición de minería que desarrolla el Congreso Internacional Minero de Sinaloa con sede en Mazatlán, el del Perro Robot es el más visitado por las peripecias que realiza.

El experto dijo que cuentan con marcas muy importantes patrocinadoras con una gama de productos de ingeniería y topografía que involucra no solo un software, sino una solución completa, como una estación robótica, un escáner, que implica lo que se levanta con el equipo y mandarlo a la nube. “Ahí ya puedes trabajarla y si no la mandas al programa de la computadora. Entonces, el ciclo está cerrado. De ahí lo regresas otra vez a campo. Luego tenemos Unitree, que es lo que más te ha llamado la atención. Que son robots. Como somos tecnológicos, tenemos lo que aquí puedes ver un perrito, el famoso Go2 o Goto, de la marca Unitree. Que no es más que un cuadrúpedo”, detalló Dijo que desde el primer día está llamando la atención de los asistentes. “Actualmente lo estamos usando mucho en la parte de seguridad. Entonces, si has escuchado ahí un poquito de las noticias que viene el Mundial. Sí. Vienen tres estadios, a esos tres estadios los van a estar monitoreando con estos perritos. Estos robots y les pusieron aditamentos, una cámara térmica, un micrófono, una cámara de video y cuanta cosa para la seguridad requiera, se lo colocan, pero no te da miedo porque es un cuadrúpedo que va a hacer los rondines y te va a mandar alertas”. “No solo eso, también tenemos humanoides. No los traemos ahorita, pero tenemos humanoides, que también participarán en la seguridad del mundial”. Agregó que el cuadrúpedo puede trabajar en la parte de seguridad laboral para evitar accidentes en personas. “Imagínate la parte eléctrica para no exponer a alguien a un arco eléctrico y que fallezca, lamentablemente, pueden mandar el el humanoide y que haga el servicio que esa persona necesita. Finalmente invitó a los empresarios locales, a los estudiantes de tecnologías y a la ciudadanía en general a visitarlos.