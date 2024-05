MAZATLÁN._ Al participar en el único debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en este municipio de las candidaturas al Ayuntamiento, las y los cinco abanderados presentaron sus diversas propuestas para hacer de Mazatlán un mejor lugar para vivir, para la inversión y para que lo visiten nacionales y extranjeros.

“En estos últimos 5 años la inversión privada ha crecido a pasos agigantados, pero la inversión pública de Gobierno nos ha quedado a deber a todos los mazatlecos, hay un retroceso en la inversión por falta de servicios públicos, de seguridad, a partir del 2 de junio que seamos electos vamos a trabajar para regresarles la seguridad a sus colonias”, dijo el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, Guillermo Romero Rodríguez.

El abanderado de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Sinaloense, quien previamente se definió como empresario, que vivió 20 años en la colonia Shimizu y su primer trabajo fue como paquetero en una tienda de autoservicio, recalcó que en su campaña se ha encontrado con que la agente sufre, pide seguridad y se las va a dar si resulta electo como Alcalde de Mazatlán el próximo 2 de junio.

“En el tema de iluminación las colonias siguen oscuras, es una colonia insegura, que va de la mano con el tema de la inseguridad, en mi gobierno iluminaremos de forma honesta y transparente, no como lo ha hecho este Gobierno que tenemos actualmente, no como lo ha hecho este gobierno que tenemos actualmente, tiene 5 años y medio iluminando a Mazatlán y sigue oscuro, la zona rural y el municipio en su totalidad, Mazatlán tiene más de 350 colonias y me he encontrado con más de 100 colonias oscuras”, recalcó Romero Rodríguez.