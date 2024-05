Ante integrantes del sector empresarial, militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano e invitados añadió que muchos dirán que no se puede, que es un problema añejo, el cual si lo es, pero es un problema que no va ser de partidos y no va ser de un trienio resolverlo, sino que se tienen que iniciar su solución, que se tienen que tomar las riendas para resolver este tema del que tanto se está aquejando.

”De igual forma tenemos la propuesta de la salud, es un problema que ahorita estamos viviendo toda la ciudadanía tanto en Mazatlán, en Sinaloa y en México,la falta de medicamentos, la falta de atenciones médicas o la falta de recursos, gestionaremos unidades m´viles para que salgan a la zona rural, salgan a la periferia y den atenciones domiciliarias que duran de 6 a 12 meses para obtener una cita y posteriormente hasta recibir un tratamiento”, continuó Milai Quinterno.

”De igual manera estaremos gestionando la donación del antiguo Hospital General para que se lleve a cabo ahí lo que es el Hospital Municipal, un Hospital Municipal que está en el abandono, que al día de hoy tiene cerrados hastas sus quirófanos, es por eso que la atención a la salud es primordial para nosotros, porque si nosotros no tenemos salud pues no podemos generar riquezas, no podemos generar tampoco mejores jóvenes”.

Entre otros puntos manifestó que se tiene una prioridad en la juventud, se van a regresar a los jóvenes las becas deportivas, las becas académicas, generar una bolsa de patrocinios para todos esos talentos que a veces se ven truncados para salir al extranjero o a algún campeonato porque no tienen los recursos.

Recalcó que un tema fundamental es también la atención de la salud mental de los jóvenes porque hay tantos altos grados de suicidio que es preocupante, por lo que este tema es una propridad como también el de las mujeres que en su casa se encuentran violentadas o resguardadas porque no tienen una herramienta para salir a la calle y llevar el sustento a sus hogares y se gestiinará que regresen los apoyos a las estancias infantiles.