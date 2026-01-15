$!Presentan cortometrajes estudiantes de Comunicación de la UAS en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los cortometrajes que realizaron, como parte de la asignatura de Cinematografía, fueron presentados por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La exhibición se llevó a cabo durante el Festival de Cortometrajes Velvet, realizado este jueves en el Teatro de la UAS en Mazatlan, donde se proyectaron trabajos titulados “Lo que no pudo ser”, “Dualidad” y “El próximo año”, entre otros.
“Tiene una temática basada en cabaret, ficheras y burlesque. En este caso es la sexta edición del festival y contamos con ocho cortometrajes diferentes; algunos hablan sobre sexualidad, otros hablan sobre identidad, problemas mentales, entre otros; reflexiones. Creo que tenemos una gran variedad y a pesar de que son cortos diferentes, también seguimos la temática de cabaret”, dijo el director del evento, Yael Palomares.
Durante el evento también se presentaron cantos, bailes y diversas representaciones artísticas, además de la proyección de un video homenaje a las divas del cabaret, como Lyn May, Astrid Hadas, Rosy Mendoza y Marlene Dietrich, entre otras.
“Nosotros somos del grupo del 3-2 de Ciencias de la Comunicación; los salones se van turnando para cada año llevar a cabo un festival diferente. Los cortometrajes son ocho, algunos son de duración de 2 minutos hasta 8 minutos”, añadió Palomares.
“Esto es una calificación como parte de la asignatura en Cinematografía, por ejemplo, una parte de nuestro salón está dividida en la parte del evento y la otra está dividida en la creación de algún cortometraje”.
Precisó que cada año cambia la temática de los trabajos audiovisuales, y que anteriormente los temas abordaron astros, el universo, entre otros, los cuales ya no pueden repetirse.
El evento, que inició poco después de las 17:00 horas, incluyó además de la proyección de los cortometrajes elaborados por los alumnos, diversos actos artísticos con temática de cabaret, presentados por los propios estudiantes.