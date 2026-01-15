$!Presentan cortometrajes estudiantes de Comunicación de la UAS en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los cortometrajes que realizaron, como parte de la asignatura de Cinematografía, fueron presentados por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La exhibición se llevó a cabo durante el Festival de Cortometrajes Velvet, realizado este jueves en el Teatro de la UAS en Mazatlan, donde se proyectaron trabajos titulados “Lo que no pudo ser”, “Dualidad” y “El próximo año”, entre otros.

“Tiene una temática basada en cabaret, ficheras y burlesque. En este caso es la sexta edición del festival y contamos con ocho cortometrajes diferentes; algunos hablan sobre sexualidad, otros hablan sobre identidad, problemas mentales, entre otros; reflexiones. Creo que tenemos una gran variedad y a pesar de que son cortos diferentes, también seguimos la temática de cabaret”, dijo el director del evento, Yael Palomares.