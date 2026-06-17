Presentan denuncia ante el INAH por pintar de rosa la fachada del Palacio municipal de Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO._ El abogado mazatleco Guillermo Quintana Pucheta presentó el pasado martes 16 de junio una denuncia formal ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en contra de la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; la directora de Servicios Públicos Municipales, el director de Obras Públicas Municipales, y el director de Desarrollo Urbano Sustentable, por la intervención realizada en el Palacio Municipal consistente en la aplicación de pintura color rosa en parte de la fachada del inmueble.

A través de un comunicado se informó que la denuncia fue presentada directamente ante las oficinas centrales del INAH en la Ciudad de México, al considerar que el edificio forma parte del patrimonio histórico de la ciudad y que cualquier intervención en su imagen, fachada o elementos arquitectónicos debe sujetarse a la autorización previa de las autoridades federales competentes en materia de conservación del patrimonio cultural.

De acuerdo con el promovente, existen elementos para que el Instituto determine si la modificación realizada cumplió con los permisos, autorizaciones y dictámenes que exige la legislación federal para inmuebles ubicados dentro de zonas de monumentos históricos o con valor patrimonial.

“Lo que se solicita es que el INAH investigue si existió autorización previa para alterar la imagen del Palacio Municipal y, en caso de no existir, determine las responsabilidades administrativas o legales que correspondan”, señaló Quintana Pucheta al concluir la presentación del escrito.

El abogado destacó que el Palacio Municipal no es un edificio ordinario, sino uno de los inmuebles más representativos de Mazatlán, por lo que cualquier modificación a su apariencia exterior debe realizarse observando estrictamente la normatividad en materia de conservación histórica.

La denuncia también solicita que el Instituto requiera al Ayuntamiento la documentación relacionada con los trabajos ejecutados, incluyendo proyectos, autorizaciones, dictámenes técnicos y cualquier expediente administrativo que haya servido de sustento para la intervención.

Será ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia quien determine la procedencia de la denuncia e inicie las diligencias correspondientes para verificar si la actuación de las autoridades municipales se ajustó o no a la legislación aplicable en materia de protección del patrimonio histórico de la nación.

“El patrimonio histórico no pertenece a un gobierno en turno; pertenece a todos los mazatlecos y a las futuras generaciones. Precisamente por ello existen procedimientos y autorizaciones que deben respetarse antes de modificar cualquier inmueble con valor histórico”, concluyó el denunciante.