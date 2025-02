Presentan denuncia contra ‘El Diablo’, el hombre que mató a su propio perrito en la colonia Montuosa

Una denuncia por el delito de maltrato animal fue presentada este martes en contra de un hombre que al parecer en estado de drogadicción presuntamente mató a su propio perrito la noche del pasado domingo en la colonia Montuosa, en Mazatlán.

“Por maltrato animal, en este caso mató directamente al perro”, dijo la activista de Pro Animalitos, Victoria López García, tras presentar la denuncia correspondiente en el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de las Controversias en Materia penal de la Vicefiscalía Regional Zona Sur, en este puerto.

Junto con el testigo de los hechos, recordó que entre las 21:00 y las 22:00 horas del domingo pasado una persona a la que sólo saben que le apodan “El Diablo” y que vive en la colonia en mención, mató a su propio perrito y amenazó diciendo que no sabe con quién se mete a la persona que lo vio y le reclamó la muerte del cachorrito.

“Denunciamos a esta persona apodada ‘El Diablo’, que vive en la Montuosa, de haber matado a un cachorrito, al parecer a golpes, entonces ya no podemos seguir permitiendo que esto suceda, entonces venimos a interponer la denuncia, nos tomaron declaraciones, a Dios gracias también ya nos recibió el Vicefiscal, entonces le van a dar pronta respuesta a esto porque esta persona está amenazando de muerte a la persona que se atrevió a enfrentarlo”, añadió López García tras presentar la denuncia.

“Tenemos que hacer algo ya, ya no puede estar sucediendo esto, esto ocurrió el domingo entre nueve y diez de la noche, el perrito era de la persona (ahora denunciada), su propio perrito”.

Tanto la denunciante como el testigo dijeron que “El Diablo” tiene problemas de drogadicción y esa noche uno de los vecinos, que sólamente se identificó como Tony, escuchó aullidos, por lo que salió con una transportadora para ver si al animalito lo había atropellado un carro, pues se dedica a cuidar a otros animales.

“Y cuál es mi impresión de que el hombre sale con su perro aquí en su brazo y le digo qué le pasó al perro; (y el hombre le contestó) lo maté porque me sacó de onda, es mi perro y es un animal, y yo le dije y tú que eres, me dijo soy un ser humano, le dije no mi hijo, tú eres peor que un animal, fue cuando empecé a hacer escándalo para que saliera la gente y me pudiera ayudar, como me amenazó y todo eso soltó el perro y se tiró a perder porque yo para entonces lueguito agarré el teléfono para hablarle a la Policía para que actuara”, recordó Tony.

Manifestó que después de dejar el perrito muerto, “El Diablo” ya no había regresado a su jacal donde vive en la colonia Montuosa, pero supo que la noche del lunes el ahora denunciado lo anduvo buscando portando un palo, según lo que le dijeron los vecinos.

“Entonces ese es el problema que también, no nada más de matar, sino también las amenazas en contra de él y por eso también hago responsables a las autoridades si a él le llega a pasar algo, ellos son responsables porque tienen que actuar de ya”, dijo la activista.

“La gente me dijo no te preocupes, aquí vamos a estar al pendiente de todo, te vamos a apoyar y en sí la gente ya no lo quiere ahí, me pidieron que si le podía pedir al Gobierno que si iban y tumbaban ese jacal que está ahí porque es nido de malvivientes”, añadió Tony.

López García manifestó que después de presentar la denuncia y de que le tomaron su declaración se iba a plantar frente a las oficinas de la Vicefiscalía Regional Zona Sur hasta que la recibieran, pero no tuvo necesidad de ello porque la recibió el Vicefiscal, Jesús Arnoldo Serrano Castello.

“Después de tomar mi declaración me iba a plantar hasta que me recibieran, pero no tuve necesidad de eso, tardé más en dar mi declaración que en lo que me recibió; a Dios, gracias, le agradezco al Vicefiscal con toda la intención de apoyarnos, él dio luz verde desde ayer que lo vio en redes, de hecho nada más estaba esperando que alguien viniera e interpusiera la denuncia porque todo esto conlleva un proceso”, continuó la activista de Pro Animalitos.

“Como le digo a la sociedad, no podemos, atrás de nuestros celulares, sentadas en un sofá, pedir justicia, aquí es donde tenemos que venir, entonces sí tenemos que ser un poco más valientes también, yo entiendo que a veces da temor a hacerlo. Ya le pedí al Vicefiscal que quiero la pena máxima que el reglamento menciona en este caso”.

Precisó que por este delito de maltrato animal la pena máxima es de 2 años de prisión, y eso es lo que se pide como mínimo, además tendría una reunión con regidores para que se presente una iniciativa para que se cree la Fiscalía Especializada en Maltrato Animal para que se actúe en consecuencia.

Recalcó que en el caso de las amenazas contra el testigo se investigan dentro de esta misma denuncia y el Vicefiscal manifestó que se le brindará seguridad.