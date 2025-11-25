$!Presentan el libro 40 Años del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, una mirada histórica a su nacimiento y consolidación

En un ambiente de reconocimiento histórico y celebración académica, el autor Jaime Alberto Félix Pico presentó el libro ‘40 Años del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa: La educación lo puede todo’, obra elaborada en coautoría con Claudia Singh Singh, la cual ofrece una exhaustiva revisión de la llegada y consolidación del Tecnológico de Monterrey en Sinaloa.

A través de un recorrido cronológico, el texto lleva al lector desde la apertura de las primeras unidades en Culiacán en Mazatlán en 1983, hasta su papel actual como una de las instituciones de mayor influencia educativa de la región.

Durante la presentación, Félix Pico señaló que uno de los principales objetivos centrales del libro es el fortalecer la identidad y el sentimiento de pertenencia de los egresados del Tecnológico de Monterrey.

“Queremos que los Exatec se sientan orgullosos, que se pongan la camiseta y recuerden su compromiso con la sociedad y con la institución. La idea es ofrecer a los egresados elementos que fortalezcan su identidad y consoliden su sentido de pertenencia”, dijo.

Para el autor, el poder comprender el origen de esta institución, conocer quienes la hicieron posible y entender la evolución de su proyecto educativo, permite que los exalumnos se reconozcan como parte de una comunidad unida por valores, principios y un compromiso social.

Asimismo, mencionó que el texto busca hacer justicia a todas esas personas que se encargaron de impulsar la llegada del Tecnológico de Monterrey a Sinaloa, considerando que es un esfuerzo que siempre debe reconocerse.

Por otro lado, Félix Pico expresó que el proceso de investigación no fue sencillo, pues el resumir cuatro décadas de historia institucional requirió un trabajo meticuloso, guiado por la búsqueda de objetividad y sustentando testimonios directos y documentación histórica.