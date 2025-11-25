$!Presentan el libro 40 Años del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, una mirada histórica a su nacimiento y consolidación

En un ambiente de reconocimiento histórico y celebración académica, el autor Jaime Alberto Félix Pico presentó el libro ‘40 Años del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa: La educación lo puede todo’, obra elaborada en coautoría con Claudia Singh Singh, la cual ofrece una exhaustiva revisión de la llegada y consolidación del Tecnológico de Monterrey en Sinaloa.
A través de un recorrido cronológico, el texto lleva al lector desde la apertura de las primeras unidades en Culiacán en Mazatlán en 1983, hasta su papel actual como una de las instituciones de mayor influencia educativa de la región.
Durante la presentación, Félix Pico señaló que uno de los principales objetivos centrales del libro es el fortalecer la identidad y el sentimiento de pertenencia de los egresados del Tecnológico de Monterrey.
“Queremos que los Exatec se sientan orgullosos, que se pongan la camiseta y recuerden su compromiso con la sociedad y con la institución. La idea es ofrecer a los egresados elementos que fortalezcan su identidad y consoliden su sentido de pertenencia”, dijo.
Para el autor, el poder comprender el origen de esta institución, conocer quienes la hicieron posible y entender la evolución de su proyecto educativo, permite que los exalumnos se reconozcan como parte de una comunidad unida por valores, principios y un compromiso social.
Asimismo, mencionó que el texto busca hacer justicia a todas esas personas que se encargaron de impulsar la llegada del Tecnológico de Monterrey a Sinaloa, considerando que es un esfuerzo que siempre debe reconocerse.
Por otro lado, Félix Pico expresó que el proceso de investigación no fue sencillo, pues el resumir cuatro décadas de historia institucional requirió un trabajo meticuloso, guiado por la búsqueda de objetividad y sustentando testimonios directos y documentación histórica.
“En el libro reconstruye, paso a paso, cómo ocurrieron los hechos, quiénes iniciaron el proyecto, quiénes lo continuaron y quiénes fueron los primeros directores, docentes y alumnos”, comentó.
Según lo señala Félix Pico, aunque el recuento incorpora su perspectiva personal como cronista, cada afirmación está respaldada para evitar exageraciones o visiones sesgadas de lo que sucedió.
En este sentido, los autores buscan a través de esta obra, consolidar la identidad de los Exatec y fortalecer la relación con su institución, promoviendo la unidad en torno a metas comunes y el orgullo por pertenecer a una comunidad educativa que ha dejado huella en Sinaloa durante cuatro décadas.
Félix Pico comentó que el libro busca perfilarse como un aporte para preservar la memoria del Tecnológico de Monterrey en Sinaloa y como un recordatorio del impacto que la educación puede tener cuando se sostiene una visión, disciplina y un compromiso social profundo.
“Mi intención es explicar cómo nació el Tec en Sinaloa y reconocer a quienes han aportado, incluso de manera desinteresada, para consolidar esta institución y proyectarla hacia el futuro”, declaró.
La obra surge en el marco del 80 aniversario del Tecnológico de Monterrey a nivel nacional y de los 40 años de la fundación del Campus Sinaloa, fecha que de acuerdo con la Asociación Exatec Sinaloa, representa un momento propicio para reflexionar sobre el camino recorrido y fortalecer los lazos dentro de la comunidad de egresados.
Dicha investigación, recoge el llamado del Presidente Ejecutivo de la institución académica, David Garza Salazar, quien exhortó a conmemorar la historia institucional como una forma de reencontrarse con sus orígenes y reconocer el valor del proyecto que nació en 1943, bajo la visión del empresario y filántropo Eugenio Garza Sada.
En el texto, Félix Pico presenta una crónica historiográfica sustentada en entrevistas, archivos documentales y la experiencia del autor como cronista, donde en sus páginas se detalla el contexto social, político y económico que permitió que el proyecto académico se extendiera hasta Sinaloa.
Además, plasma las gestiones y esfuerzos que realizaron sus promotores fundadores para materializar la llegada de una institución de prestigio internacional al estado.
Todo esto, haciendo uso de una narración que respeta una línea de tiempo que se va reconstruyendo, de manera ordenada en cada etapa del proceso y que envuelve a sus lectores con la gracia que tienen las plumas de los autores.
Entre los aspectos más destacados, la obra reconoce a los directores pioneros, los primeros docentes y el reducido grupo de estudiantes que conformaron las generaciones iniciales de los campus tanto en Mazatlán como en Culiacán.
Finalmente, Félix Pico destacó que fueron ellos los protagonistas de una etapa determinante, en la que se enfrentaron a obstáculos de todo tipo, pero también sentaron las bases del prestigio académico y del modelo educativo que distingue al Tecnológico de Monterrey.
“El trabajo se apoya en entrevistas y documentos, siempre con el objetivo de evitar exageraciones o sesgos. He procurado que esta investigación sea objetiva, pues acercarse a la verdad es una tarea difícil, pero necesaria cuando se narra la historia de una institución”, puntualizó.
Durante la presentación del libro, Félix Pico estuvo acompañado por Richard Huett, director del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, Luis Ernesto Monreal, tesorero de Exatec Sinaloa y Alejandro Cristerna Guzmán, quien fungió como comentarista de la obra.
Además, estuvieron presente como público muchos de los miembros distinguidos de la asociación Exatec en Sinaloa.
DATO
El libro ‘40 Años del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa: La educación lo puede todo’ tiene un costo de 500 pesos, el cual tiene como finalidad ser donado lo recaudado en su totalidad al fondo de becas que otorga Tecnológico de Monterrey a sus estudiantes.