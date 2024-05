MAZATLÁN._ El libro “La Debida Clasificación de la Información Pública”, inspirado en la ex comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli García Álvarez, quien estuvo presa tres años y medio por su labor en defensa de la transparencia, fue presentado este viernes en Mazatlán y comentado por la propia homenajeada y coautora de la obra con un capítulo sobre su experiencia. “Sin tener a Yolli como inspiración o como incentivo no hubiéramos podido construir esta obra, porque además se construyó en muy poco tiempo, fue una idea que surgió en una de las llamadas telefónicas que teníamos Jolli y yo, salió el tema y empezamos a estructurar la idea, pero sí los tiempos ya no eran tan cortos, estamos hablando de septiembre del 2022 y la FIL (Feria del Libro de Guadalajara) era en noviembre”, dijo el Coordinador de la Obra y comisionado del Instituto de Transparencia del estado de Jalisco, Salvador Romero Espinoza. “Teníamos escasos dos meses para construir toda la obra, porque en realidad no tenía mucho sentido si no la presentábamos en la FIL, la verdad es que queríamos aprovechar el pabellón de Transparencia para hacer la presentación de esta obra, entonces fue cuando empezaron las llamadas, empecé a llamar uno por uno, una por una y les dije la idea, les dije tienes dos meses para escribir tu capítulo, pero incentivados, motivados, alegradas porque era para ayudar a Jolli, darle visibilidad a su caso, además a tenerla activa y ocupada, que no se nos aburriera allá adentro en esos más de tres años y medio que estuvo privada de su libertad fue que se construyó esta obra”.

En la presentación en Mazatlán como parte del Quinto Foro Nacional de Resoluciones y Criterios Relevantes de los Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia, que se realizó el 16 y 17 de mayo en el auditorio de la Unidad Mazatlán de la Universidad Autónoma de Occidente, Romero Espinosa agregó que la dedicatoria de la obra fue para todas aquellas personas que son o han sido perseguidas por su lucha por la transparencia, el derecho a la libertad de expresión y la protección de datos personales. “A todas aquellas personas que son o han sido perseguidas en su lucha por la transparencia, el derecho a la información, la libertad de expresión, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, a Yolli: una luchadora ejemplar”, expresó Romero Espinosa. En la presentación en la que también participaron como ponentes la comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Norma Julieta del Río Venegas y la coordinadora de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, María Teresa Treviño Fernández, entre otras coautoras, Yolli García expuso personalmente su experiencia ahora que ya se e encuentra en libertad desde hace 6 meses luego de ser internada en el Penal de Pacho Viejo, Veracruz, desde marzo del 2020.

Manifestó que a ella le tocó ser comisionada del IVAI con tres gobiernos estatales distintos, el de Javier Duarte, quien reservó toda la información de los convenios de Comunicación Social argumentando que se rompía con la libre competencia, con Miguel Ángel Yúnez, quien estuvo solo dos años en el Gobierno nunca hubo una confronta porque no quisieran entregar información, al contrario, él publicó parte de los bienes que empezó a recuperar de lo que él decía que se había robado el anterior Gobierno e hizo una página para publicar lo que estaban empezando a recuperar y demás. Agregó que luego llegó el ingeniero Cuitláhuac García como gobernador y el primer encontronazo que tuvo el IVEA fue que llegando esa administración el Sistema DIF estatal publicó unas fotos de un evento que hizo de Navidad en una casa donde se reciben a madres y a niños de hogares con violencia. “Y entonces la señora presidenta sale en todas las fotos con mamá y con niños que están en esa casa en resguardo y que además corren un riesgo de que alguien sepan dónde están porque se supone que los tienes cuidados y la otra es que para que tú publiques datos de un menor de edad tendrías que tener el consentimiento de ambos padres y ahí no lo tenían”, continuó. Los encontronazos siguieron por la reserva de datos de lo que al principio se dijo que era una compra de 160 patrullas, pero después se dio a conocer que no era compra sino arrendamiento y más caro que la adquisición que se hizo por ejemplo en Sonora, además de que se recibieron algunas solicitudes de información, incluso algunas denuncias de que si como subsecretario de Finanzas el Gobernador Cuitláhuac García había nombrado a algún pariente que resultó ser primo hermano. Recordó que tras concluir su gestión como comisionada presidenta del IVAI la persona que fue nombrada para ese cargo la citó en un café diciéndole que para platicar y de ahí se iban a la entrega recepción. “Por qué al día siguiente, porque nosotros en Veracruz teníamos fuero y al día siguiente yo ya había perdido el fuero, entonces el día que me citan llego yo en inicio de plena pandemia, era de los pocos restaurantes que estaban abiertos, llego y cuando llegó a estacionarse ahí se para Policía Ministerial atrás de mi y me dice ¿es usted Yolli García Álvarez?, yo, a sus órdenes, nos acompaña (le dicen), traemos una orden de aprehensión, yo con mucho gusto, ya había sacado muchas notas diciendo que cómo era posible que me metieran a la cárcel”, recordó.

Dijo que como nada debe nada teme, pero le fijaron prisión preventiva justificada pese a que los delitos de los que se le acusaba no eran graves, se le acusaba de haber nombrado al personal del Órgano Interno de Control del IVAI sin tener atribuciones para ello. “Y una vez que yo ya estoy dentro le piden a mis compañeros comisionados, porque en el pleno éramos tres, que renuncien y si ellos renuncian les dicen no la vinculamos a proceso, en la audiencia que será en seis días ella no va a ser vinculada a proceso, mis compañeros la verdad en un acto de solidaridad y de cariño, porque siempre fuimos un pleno muy unido, presentan su renuncia al Congreso, llega la audiencia de vinculación y no sólo me vinculan sino que estuve tres años y medio en prisión”, narró. “A mí me fueron abriendo cada diciembre, era mi regalo de Navidad de parte del Gobernador (Cuitláhuac García, del Movimiento de Regeneración Nacional) una carpeta de investigación nueva, la primera les digo fue porque nombramos (según la acusación) sin tener atribuciones, la segunda fue porque como nunca le nombramos a su personal él nunca pudo integrar el Órgano Interno de Control, o sea, se contraponía lo que denunció en una con la otra, y la tercera, que esa es una maravilla y esa es por peculado”. Precisó que en la acusación el Gobierno del estado actual decían que como ella había sido magistrada del Poder Judicial de la Federación ganaba tanto dinero, como comisionada del IVEA también ganaba tanto y mencionaba las propiedades que tiene, pero se le dijo al Juez que para que se actualice el peculado tiene que haber un perjuicio o tiene que haber un beneficio, además decir cuánto supuestamente se llevó, porque no lo decía en la denuncia, además de que las propiedades fueron adquiridas antes de que fuera comisionada del IVAI y mientras fue comisionada del IVA no compró nada.