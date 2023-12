”El segundo lugar sobre la cuestión de la biografía sin duda todo mundo se confunde al ver el protagonismo de Magaly y hasta se pierde el título en la portada de Resistencia y Sumisión por el protagonismo que tiene y da la impresión que es una biografía y no es”, dijo el autor Zavala Zavala.

”Es realmente una obra surgida de la interacción que tuvimos durante 40 años ella y yo y de cómo en su última fase ella se concentró en desarrollar la lucha de género, las cuestiones de transformar las políticas y las leyes en ese aspecto, incluso de una manera muy digamos quizás heroica porque era un contexto donde no tenía mucha compañía, pero que sí existía una cobertura importante que es la que explica también muchas cosas de las relaciones que ella creó”.

Agregó que en la medida de que fue el Partido Revolucionario Institucional el que desarrolló más pronto los temas de equidad de género de 50 y 50 por ciento, eso apareció primero en los estatutos de dicho instituto político en este país, de tal manera que fue ahí donde su esposa Reyes Chávez, quien falleció en el 2019, encontró ahí no propiamente un contingente de apoyo, pero sí una cobertura política que le permitió hacer mucha actividad y llegar incluso a la representación en el Instituto Nacional de las Mujeres, en el Consejo Social del cual fue presidenta.

”En ese marco falleció, pero no es una biografía, realmente es el resultado de la relación que tuvimos, sin duda yo le ayudaba a elaborar cosas y juntos presentamos iniciativas al Congreso de Sinaloa, Martín Mendoza fue el único que le dio vuelo a la primera iniciativa que apareció en el Congreso de Sinaloa en los años 90, donde proponíamos que el lenguaje debiera haber cambiado porque aún hoy creo que se dice presidente, diputado María de los Ángeles no se qué, presidente, nombre de ese tipo que no correspondían con la cuestión de género”, recordó el autor de la obra.

Por ello se presentó una iniciativa para que se pusiera @ en lugar de hombre, presidente o diputado, sino con @ al final, hoy se dice de muchas formas, pero en los años 1990 Martín Mendoza fue el único que dio nota de esa iniciativa que no prosperó.

”Entonces elaboramos juntos muchas cosas con toda esa cobertura y lo digo porque a propósito de la Biografía Diva Hadamira que en ese tiempo era Senadora fue quien al morir (Magaly) propuso que hiciéramos una biografía, a mí me pidió una colaboración y anduvo pidiéndola a varias gentes, esto se la entregué y no sé qué pasó”, continuó.

“Yo todavía hace un año le pregunté que si seguía para adelante el proyecto y dijo que sí y sin duda está pendiente”.

Precisó que al morir su esposa se le se le hizo un reconocimiento a su esposa en el Congreso del Estado a iniciativa del PRI, pero con la presencia de todas las fuerzas políticas ahí representadas y hasta ahí quedó.

”Yo hago un esfuerzo de que no se pierda esa trayectoria, pero realmente no es una biografía (el libro), es el resultado de la influencia de los trabajos que estuvimos haciendo mucho tiempo, la forma como ella también infundió, yo le anduve ayudando en distintos municipios a definir, a concretar las cuestiones de la transversalización de la perspectiva de género”, expresó Zavala Zavala.

Tras narrar los retos que tuvo que pasar, recordó que decidió buscar una editorial independiente que le publicara el libro y la encontró en Guadalajara y se comienza a difundir en un contexto donde ya está el proceso electoral para el 2024.

”Aparecen definiciones de (Claudia) Sheinbaum en un marco en el primer capítulo yo hablo que es ciclo de las mujeres del Siglo 20 y esas definición junto con la de Xóchitl (Gálvez) llega un poco como a corroborar en la tesis de que el Siglo 21 es el siglo de las mujeres, y hoy todo lo que están circulando Sheinbaum no se proclama mucho del feminismo, pero sí defiende obviamente la línea, tenía más trayectoria feminista la prologista Manu Michel”, continuó.”

Pero en fin las dos están en esa línea y viene un poco a poner en boga el tema otra vez el tema del que habla la obra, creo que aporta cosas porque el primer capítulo al hablar de la pertinencia del tema nos ubica en el Siglo 21, nos aporta los conceptos que el siglo 20 y 21 han construido en torno al tema del género y con ese equipaje teórico conceptual de los temas de perspectiva de género, de transversalidad, de igualdad de género, de todo esto vamos al Siglo 19 a ver cómo anda el Siglo 19”.

Precisó que el Siglo 19 tiene sus propias expresiones de violencia, de tráfico de personas, partiendo de rescatar lo que dice en “El Misógino Feminista” Carlos Monsivais, donde usa el concepto resistencia como intuitivamente.

”Y lo que hago yo es darme cuenta que en realidad a ver cómo se expresa este problema de las mujeres en el Siglo XIX y me doy cuenta a través de testimonio de las obras literarias que hay esa resistencia, que tiene quizá su expresión más simbólica en ‘Doña Bárbara’,”, precisó Zavala Zavala.

”Doña Bárbara es un caso emblemático, con muchas aristas, la violan en una panga ahí por el Orinoco unos verdaderos piratas, la violan tumultuariamente y le crean un trauma que no la vuelven loca sino al contrario, dado el carácter que a mí me evoca a María Félix, la que la representa en la obra, en el cine, pero no con la fuerza que tiene la obra, en el cine le cortan muchos aspectos muy trascendentes, de denuncia incluso que están en Doña Bárbara, en la novela, y bueno reacciona de una manera, se saca el trauma convitiéndose en una déspota por eso le llaman domadora de hombres”.

Por su parte Guadalupe Veneranda manifestó en su presentación que el libro está compuesto por cuatro capítulos en el que el primero es la introducción, el segundo habla sobre la resistencia de las mujeres mexicanas en el Siglo XIX, el tercero sobre la sumisión y el cuarto Dialéctica y Sumisión de las mujeres mexicanas en la literatura mexicana del Siglo XIX.

”El maestro universitario Arturo Zavala Zavala se dio a la tarea de investigar a partir de obras narrativas que usó como fuente, los tejidos que articulan la dinámica del binomio sumisión resistencia en personajes que fueron creados literariamente por autores antiguos, no solamente del Siglo XIX, a Fray Luis de León, a Fernando Rojas en ‘La Celestina’, a Ignacio Manuel Altamirano en ‘El Zarco’ 1886, a Rómulo Gallegos en el personaje fundacional en el personaje que lo hizo famoso María Félix en las películas ‘Doña Bárbara’, continuó Guadalupe Veneranda.

”José López Portillo y Rojas en ‘La Parcela’, Manuel Paino en ‘ Los Bandidos del Río Frío’ en 1976, Juan Valera con ‘Pepita Jiménez’ y el más reciente de 2013 Carlos Monsivais con ‘Misógino Feminista’”.

Por su parte Vicente Hernández Delgado dijo que este tema abordarlo desde la perspectiva literaria como lo hace su autor ofrece una complejidad muy variada de factores psicológicos que están precisamente en la reflexión que Zavala Zavala hace en los autores que cita, culturales porque remiten al contexto de la época, la situación de la mujer en el Siglo 19.

”Por supuesto que nos ubica también en los valores religiosos, en los patriacales, el modelo patriarcal tan fuerte en ese momento, incluso todavía sigue frente de alguna manera en nuestra sociedad; sociológicos, jurídicos, lo dejé al último porque en este momento del siglo 19 creo yo que es muy poco atendido en la vida social y política del siglo 19”.

Pero donde el lector pone su imaginación buscando la replicación profunda es en las conductas hechos que ahí se describen, recalcó Hernández Delgado.