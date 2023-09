”Normalmente las víctimas de trata de personas no se reconocen como tales y eso hace más invisibilizado el problema, al no reconocerte no denuncio y no es perseguido este delito”, indicó Félix Santana.

”Toda esta gran cantidad de usos y abusos de personas nos lleva a entender que la trata tiene dos naturalezas; por un lado se convierte en un delito que tiene que ser investigado, perseguido y castigado, pero por otro tiene que ser atendidas las víctimas”, expresó Santana Ángeles.

La trata de personas es un delito en donde al ser humano se le quita la calidad, dignidad, su libertad de ser personas y convertirlas en un objeto para ser explotado y que alguien obtenga un beneficio.

Al menos se tienen estipuladas en la legislación de México 11 modalidades de este delito que van desde la esclavitud, explotación sexual, laboral, mendicidad forzada, utilización de menores de edad para el crimen, matrimonio forzoso, tráfico de órganos, adopción ilegal y experimentación biomédica.

El 80 por ciento de las víctimas pertenece a este grupo de mujeres, niñas y niños, y que además en su mayoría no se reconocen como víctimas, apuntó Félix Santana Ángeles.

En su intervención, María Teresa Guerra Ochoa, Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, enfatizó que este tipo de acciones comprometen al funcionariado, pues es un gobierno humanista y con sentido social.

“Las personas nos comprometen, salvar vidas nos compromete, porque somos un gobierno que ve a cada familia y a cada persona como lo que es. Si tenemos desde funcionariado público la alta responsabilidad del seguir salvando vidas tenemos que reforzar compromisos en el tema de la trata. Estamos trabajando fuertemente, este año hemos realizado varias reuniones en Fiscalía, con funcionariado del gobierno de Estados Unidos, estamos hoy en esta reunión con el sector hotelero y que no debemos permitir que gente inhumana sobreexplote a niñas niños y a mujeres”, expresó Guerra Ochoa.

En representación del sector hoteleros asistieron José Ramón Manguart y Carlos Berdegué, quienes reiteraron su compromiso para ayudar a erradicar la trata de personas.

A su vez, el Vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Carlos Berdegué Sacristán, dijo que según estadísticas México ocupa el lugar número 20 de 167 países en temas de esclavitud, donde es de origen, tránsito y destino de las víctimas, por lo que, a nombre del sector hotelero se suma a contribuir para salir de este ranking y sobre todo sensibilizar sobre la problemática.

“A mí me honra como de una parte de los hoteles de Mazatlán, poder participar en lo que haga falta, con quien haga falta y con el interés de poder ayudar a que este problema se resuelva y salgamos de este deshonroso lugar que nuestro país tiene”, apuntó.

En el evento estuvieron presentes el Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin; Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; María Teresa Guerra, Secretaría de las Mujeres en Sinaloa y Eneyda Rocha Ruiz, Presidenta del DIF Sinaloa, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya.