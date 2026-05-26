$!Presentan estudiantes del Itmaz proyectos tecnológicos innovadores, en Mazatlán

Con una serie de propuestas enfocadas en resolver problemáticas ambientales, tecnológicas y sociales, estudiantes del Instituto Tecnológico de Mazatlán participaron en la etapa local de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación InnovaTecNM 2026, que se celebró este lunes en el plantel. Esta jornada reunió a equipos integrados por alumnos y asesores académicos, quienes presentaron proyectos desarrollados a partir de los conocimientos adquiridos durante su formación profesional, donde las iniciativas fueron evaluadas por un comité conformado por docentes y empresarios, quienes analizaron criterios como innovación, viabilidad e impacto social. Durante la ceremonia inaugural del evento, el director del Itmaz, David Noriega Urquídez, señaló que esta competencia representa el máximo encuentro académico y tecnológico del Tecnológico Nacional de México, organismo al que pertenece el Itmaz.

“En esta etapa se están presentando una serie de proyectos integrados por estudiantes y sus asesores, los cuales, van a demostrar lo aprendido a lo largo de sus carreras, planteando un proyecto que se pueda aplicar para resolver una problemática en especificó”, comentó. “Y es un gusto para nosotros el saber que tenemos representación en prácticamente todas las categorías de las cuales consta la Cumbre Nacional”, agregó. Noriega Urquídez, expresó que la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, se desarrolla en tres etapas, siendo éstas, local, regional y nacional, y señaló que los equipos participantes buscarán obtener la puntuación necesaria para avanzar a la siguiente fase. En este sentido, mencionó que se tiene la confianza de que estudiantes del instituto consigan nuevamente representar a Mazatlán en la etapa nacional, como en años anteriores, debido al alto nivel de innovación que muestran los proyectos actuales. El director destacó que este tipo de encuentros permiten a las y los estudiantes demostrar sus capacidades mediante proyectos aplicados que atienden necesidades específicas en distintas áreas productivas y sociales.