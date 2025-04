$!Presentan informe financiero del Immujer en Mazatlán, pero no dan a conocer el monto

Asimismo, destacó que en los primeros tres meses de este año, se brindó la atención a 447 mujeres, quienes sufren uno o más tipos de violencia, ya sea sociológica, física, sexual, económica y patrimonial.

De acuerdo al comunicado, resaltó que todo este trabajo realizado, es con el respaldo de la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez, quien está ocupada y preocupada por el empoderamiento de la mujer mazatleca.

“Se les atiende y se les acompaña, no están solas, desde el momento que llegan con nosotras, a partir de ahí no están solas, estamos trabajando muy fuerte para que todas las mujeres tengan ese acompañamiento y protección, que no se sientan solas, no están solas y la Presidenta Municipal avalando estas metas operativas y programas que nosotros estamos proponiendo”, dijo.

En la presentación del informe estuvo el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; los regidores del Cabildo, Rafael Mendoza Zataráin, Maribel Chollet Morán, Heriberto Reséndiz Hernández y demás integrantes de la Junta de Gobierno.