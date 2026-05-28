$!Presentan jóvenes de la UAS proyectos innovadores en Feria de Comercio Internacional 2026

Con propuestas enfocadas en la innovación, el emprendimiento y la exportación de productos sinaloenses hacia mercados internacionales, se inauguró de manera oficial la edición 29 de la Feria de Comercio Internacional 2026 “Sinaloa Exporta: Del Pacífico para el mundo”, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tuvo lugar en el Polideportivo de la UAS. En el evento, más de 100 estudiantes del tercer grado de la Licenciatura en Comercio Internacional presentaron productos innovadores distribuidos en un total de 26 stands, donde expusieron proyectos relacionados con sectores alimenticios, agrícola y de belleza, entre otros.





Durante la ceremonia inaugural, el director de la FACISO, Giova Camacho Castro, destacó que esta feria representa más que una actividad académica, ya que busca despertar en los jóvenes una visión empresarial y prepararlos para competir en mercados internacionales. “La idea no solamente es que acrediten una materia en la currícula del Plan de Estudio de Comercio Internacional, sino también que sean futuros empresarios y con ese tipo de productos innovadores deben de presentar un plan de exportación con el fin de llegar a los mercados externos”, comentó. “Queremos que esta sea una experiencia ya más profesional, y, contar con este tipo de personas especializados analizando los proyectos hace que los jóvenes se sientan más cerca del campo laboral”, agregó.





Camacho Castro señaló que la Universidad mantiene un seguimiento constante de los egresados de esta licenciatura y aseguró que gran parte de ellos ya se encuentran incorporados en el sector productivo, especialmente en áreas relacionadas con aduanas y empresas exportadoras, por lo que este tipo de espacios sirven para que se vayan formando en el camino empresarial. El Secretario de Economía en Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, reconoció el crecimiento del emprendimiento juvenil en Sinaloa, destacando que cada vez son más los jóvenes interesados en crear sus propias empresas o desarrollar proyectos productivos. “El emprendimiento en Sinaloa es muy amplio y muy participativo por parte de jóvenes que egresan de universidades u otras instituciones educativas. No solo los universitarios hacen emprendimiento, también jóvenes que aún no están en una institución educativa desarrollan proyectos propios”, declaró. En este sentido, señaló que, ante este panorama, la Secretaría de Economía tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas que impulsen y fortalezcan el emprendimiento juvenil en la entidad. Posterior a su intervención, fue el mismo Castro Meléndrez quien se encargó de realizar la declaratoria inaugural, para posteriormente, realizar el corte del listón con las autoridades que formaron parte de esta ceremonia. Durante el evento, también estuvo presente la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Arantxa Fernanda Ahumada Rosas, así como Víctor Manuel Martínez García, coordinador de la Dirección General de Investigación y Posgrado de la UAS y el presidente de la Asociación presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas de Mazatlán, José Ramón Manguart Sánchez, entre otros.



