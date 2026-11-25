En un encuentro con medios de comunicación, el Gran Acuario Mazatlán, CRIT y asociaciones civiles presentaron la segunda edición de la Semana de la Discapacidad, que se realizará del 30 de noviembre al 4 de diciembre, y anunciaron la apertura de la convocatoria para el Galardón a la Inclusión José Trinidad Serrano García, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Rafael Lizárraga Favela, director ejecutivo del Gran Acuario, destacó el compromiso de la institución con la accesibilidad y la inclusión, como parte de su labor educativa y de conservación.

“En Gran Acuario todo el año abrimos nuestras puertas a todas las audiencias, con el fin de llevar un mensaje de cuidado y conservación de nuestros océanos de manera inclusiva. Por eso esta segunda edición de la Semana de la Discapacidad, porque cuidar el océano es tarea de todos y nadie debe quedar fuera de ello”, expresó. La programación contempla actividades del 30 de noviembre al 4 de diciembre en las instalaciones del Gran Acuario, además de una jornada interdisciplinaria de rehabilitación en CRIT Sinaloa. Andrea Toledo, directora de Educación para la Conservación, presentó las actividades que integran esta edición, entre ellas conversatorios, charlas, talleres, recorridos sensoriales, exhibiciones inclusivas de buceo, una galería de arte y fotografía, encuentros juveniles y una exposición de emprendimientos de jóvenes y adultos con discapacidad.

Entre las actividades destacan la presentación de una guía auditiva, el Encuentro Juvenil, la Expo Jóvenes Emprendiendo y la presentación del libro La ceguera desde un enfoque pedagógico, del doctor Ignacio Santiesteban Niebla. Como segundo tema, se presentó la convocatoria al Galardón a la Inclusión José Trinidad Serrano García, impulsado por el Gran Acuario Mazatlán, CRIT Sinaloa y las asociaciones participantes. María Gutiérrez, directora de CRIT Sinaloa, explicó que “este reconocimiento busca distinguir acciones afirmativas en ámbitos como accesibilidad, atención, cultura, recreación, artes, deporte, derechos e igualdad, educación, trabajo y participación social y comunitaria”. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, instituciones, empresas, escuelas, colectivos, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil que hayan realizado acciones a favor de las personas con discapacidad en Mazatlán, de enero a noviembre de 2026. Las postulaciones se recibirán del 25 al 30 de noviembre, a través del correo Andrea.toledo@granacuario.com o de manera física en Gran Acuario. Las personas y organizaciones galardonadas serán anunciadas y reconocidas el jueves 3 de diciembre, en el Auditorio 360 del Gran Acuario.