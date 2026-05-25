$!Presentan libro ‘Solo nos dijeron que nos íbamos’, en Mazatlán

El libro “Solo nos dijeron que nos íbamos” fue presentado este lunes en Mazatlán y el título refleja ese silencio que se guarda y falta de explicación a las infancias cuando de pronto son víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo con la coordinadora de la investigación del mismo, Séverine Durin. “Es extracto de los diálogos con las niñas y los niños, este caso es de un niño hondureño desplazado forzado con su familia hacia Saltillo, (Coahuila), donde él bien dijo en su momento: solo me dijeron que nos íbamos, entonces expresa la situación como de silencio que se guarda, de falta de explicaciones que se le da a las infancias, a las niñas, a los niños del por qué de pronto te agarro y nos vamos todos y todo dejas”, añadió Séverile Durín. “Y dejar también tu mochilita de la escuela, que eso es significativo para las infancias, dejas tu abuelita que a lo mejor era la que te cuidaba y ella no quiere irse, no quiere dejar su casa y esto es lo que quisimos plasmar, es decir, voltear la mirada y dejar de ver nada más como personas adultas urgidas por la protección, que por supuesto es fundamental, pero preguntarles qué les significa a ellas y a ellos tener que irse de este modo sin una explicación y en medio de la violencia.





Tanto en entrevista como en la presentación del libro en el auditorio “Gustavo Lozano” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán este lunes, dijo que esta obra aborda el desplazamiento forzado de personas, es decir, obligadas a irse por resguardar su seguridad desde el punto de vista de las infancias y las adolescencias en el norte de México. “Reúne tanto un estudio que se realizó aquí en Sinaloa, que realizó Sibely Cañedo, como estudios que realizamos en el noreste, particularmente con infancias y adolescencias desplazadas desde Tamaulipas hacia Texas o ciudades del país, también las migraciones forzadas de personas de Honduras que igual conocimos en el noreste, en Saltillo principalmente”, continuó. “Desplazadas finalmente por la victimización, sea por crimen organizado o finalmente los efectos que tiene la militarización en el país, hay también un estudio de caso en Chihuahua en particular con población desplazada mayormente de la Sierra Tarahumara hacia la Ciudad de Chihuahua”. Para el libro se investigaron dos aspectos y el primero tiene que ver sobre la victimización que se está dando hacia la población civil en general ante el aumento de fuego en el país, ya son más o menos 20 años de una política de militarización de la seguridad pública y el aumento de fuego también la tiene el crimen organizado y cómo esto genera victimización para la población y cómo viven las infancias y adolescencia.



