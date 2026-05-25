$!Presentan libro ‘Solo nos dijeron que nos íbamos’, en Mazatlán

El libro “Solo nos dijeron que nos íbamos” fue presentado este lunes en Mazatlán y el título refleja ese silencio que se guarda y falta de explicación a las infancias cuando de pronto son víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo con la coordinadora de la investigación del mismo, Séverine Durin.
“Es extracto de los diálogos con las niñas y los niños, este caso es de un niño hondureño desplazado forzado con su familia hacia Saltillo, (Coahuila), donde él bien dijo en su momento: solo me dijeron que nos íbamos, entonces expresa la situación como de silencio que se guarda, de falta de explicaciones que se le da a las infancias, a las niñas, a los niños del por qué de pronto te agarro y nos vamos todos y todo dejas”, añadió Séverile Durín.
“Y dejar también tu mochilita de la escuela, que eso es significativo para las infancias, dejas tu abuelita que a lo mejor era la que te cuidaba y ella no quiere irse, no quiere dejar su casa y esto es lo que quisimos plasmar, es decir, voltear la mirada y dejar de ver nada más como personas adultas urgidas por la protección, que por supuesto es fundamental, pero preguntarles qué les significa a ellas y a ellos tener que irse de este modo sin una explicación y en medio de la violencia.
Tanto en entrevista como en la presentación del libro en el auditorio “Gustavo Lozano” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán este lunes, dijo que esta obra aborda el desplazamiento forzado de personas, es decir, obligadas a irse por resguardar su seguridad desde el punto de vista de las infancias y las adolescencias en el norte de México.
“Reúne tanto un estudio que se realizó aquí en Sinaloa, que realizó Sibely Cañedo, como estudios que realizamos en el noreste, particularmente con infancias y adolescencias desplazadas desde Tamaulipas hacia Texas o ciudades del país, también las migraciones forzadas de personas de Honduras que igual conocimos en el noreste, en Saltillo principalmente”, continuó.
“Desplazadas finalmente por la victimización, sea por crimen organizado o finalmente los efectos que tiene la militarización en el país, hay también un estudio de caso en Chihuahua en particular con población desplazada mayormente de la Sierra Tarahumara hacia la Ciudad de Chihuahua”.
Para el libro se investigaron dos aspectos y el primero tiene que ver sobre la victimización que se está dando hacia la población civil en general ante el aumento de fuego en el país, ya son más o menos 20 años de una política de militarización de la seguridad pública y el aumento de fuego también la tiene el crimen organizado y cómo esto genera victimización para la población y cómo viven las infancias y adolescencia.
También expresó que se estudiaron casos de desplazamiento forzado, casos de Sinaloa, de Chihuahua y cómo a raíz de estos casos se desplazan familias enteras huyendo de las dinámicas de extorsión.
“Lo otro que queremos enfatizar es las infancias y adolescencias sí son víctimas por supuesto en estos contextos, pero también tienen la capacidad de entender qué es lo que les está pasando y reaccionar ante esas situaciones, entonces ese es el enfoque que también le damos a este libro donde consideramos fundamental trabajar con ellas y ellos y no nada más verlos como sujetos como de protección”, recalcó.
“Que sí están siendo victimizados, pero tanto las circunstancias muchas veces no les queremos decir, guardamos silencio las personas adultas porque les queremos como proteger pensando que no podrían entender, o los extraemos a fuerza de los lugares donde están siendo victimizados cuando es importante hacerles como partícipes de las explicaciones y las decisiones que se toman muchas veces en familia de manera precipitada, pero que implican una nueva vida en un lugar que es ajeno”.
El libro fue elaborado tanto por la coordinadora Séverine Durin como Sibely Cañedo, Yessica Juárez y Rafael Ortega, además se contó con la colaboración de Roberto Carlos López López, dio a conocer Durin.
Por su parte Sibely Cañedo dio a conocer que la intención del capítulo que le tocó escribir era no solamente demostrar cómo había sido la dinámica en general del desplazamiento forzado en el municipio de Concordia, sino también cómo desde diferentes perspectivas las y los niños y jóvenes lo habían experimentado.
“Entonces yo abordé una perspectiva de género en donde no nada más era la parte de las mujeres, que está muy ejemplificado en la experiencia de las madres, sino también mencioné la parte de los adolescentes con la construcción de masculinidades en contextos de violencia, en contextos de narcocultura”, dijo la periodista, catedrática e investigadora Sibely Cañedo.
“Entrevisté también a maestros, entrevisté a varios actores que estaban muy relacionados con los jóvenes y los adolescentes y cada uno de ellos aportó algo muy interesantes, desde el principio del capítulo yo lo que abordo es cómo este fenómeno de desplazamiento forzado, particularmente la coyuntura del 2017, que muchos de aquí se acordarán que fue un año que se detonó el desplazamiento forzado en la sierra y que se vinieron de manera masiva para Mazatlán”.
En ese desplazamiento también se vieron dinámicas diferenciadas porque había algunas personas que sí retornaban, que hacían todo lo posible por retornar, incluso lo hicieron y había otro grupo que decidió ya no regresar a la sierra sino que se quedó a vivir en Mazatlán e iniciaron un movimiento para que el Gobierno les hiciera vivienda y se construyeron algunas casas en lo que ahora es el Fraccionamiento CVive, agregó, entre otros puntos.
El libro fue comentado por Omar Lizárraga y María Félix Raygoza Viera en el evento donde como moderador fungió Roberto Carlos López López.