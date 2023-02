En este momento la decisión la toma una comisión formada por la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, más centralizadas , pero deben participar también los estados y municipios.

También destacó la capacidad de Mazatlán y Culiacán para sobreponerse a la crisis sanitaria.

“Según el Índice de Competitividad 2020-2022, las ciudades de Mazatlán y Culiacán resultaron con el nivel de competitividad más alto de las 13 zonas metropolitanas de entre medio millón y un millón de habitantes que tiene el país, este dato es muy importante porque finalmente se va construyendo una urbanidad que se acerca a este objetivo de las ciudades más humanas, más consecutivas”, reiteró la Senadora de la República.

“El avance Nacional de las Zonas Metropolitanas, el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) el promedio al nivel nacional es del 56 por ciento, como sabemos que el punto de llegada es el 2030 para cumplir con estos objetivos, pero justo en este ámbito del desarrollo sostenible decía yo de las ciudades metropolitanas me da gusto que tanto Culiacán como Mazatlán estén colocadas dentro de las primeras seis zonas metropolitanas en el cumplimiento de los ODS”.

En su mensaje recalcó que si bien son punteras en la competitividad y en el cumplimiento de sus ODS también tienen rezagos que se deben ubicar de manera precisa para desplegar acciones públicas.

“Es en ese sentido que ambas ciudades presenten una brecha por ingresos entre mujeres y hombres muy por arriba de la media nacional, la media nacional es del 16 por ciento y aquí está en más de 20 por ciento esta brecha y estoy segura que el Gobernador está escuchando para ver cómo le hacemos para cerrar esa brecha entre las mujeres y los hombres en términos de ingresos”, recalcó la Senadora Patricia Mercado.

Por su parte el Gobernador de Sinaloa recalcó que de los destinos turísticos de alto nivel no solamente se deben observar sus complejidades en la problemática, sino cómo resolverlos, ese es el tema central, qué hacer para tener cada vez mejor oferta turística y eso tiene que ver en primer lugar qué taren los problemas no resueltos o que se han complicado, como el tema de la movilidad.

“Tenemos necesidad de invertirle al tema de la movilidad porque si vienen a visitarnos y batallan para moverse ya eso es un referente para no volver, pero además nos complica otras situaciones, por eso estamos trabajando en ello, por fortuna, además qué es la sostenibilidad, pues no es otra cosa más que resolver los problemas para que nosotros que vivimos en el presente lo hagamos dignamente, pero sin comprometer la vida digna de las futuras generaciones”, recalcó Rocha Moya.

“Necesitamos pensar en el desarrollo urbano con equilibrio, nuestras ciudades Pati (Patricia Castro) y Senadora Imelda y todos los que están aquí por supuesto, nuestros destinos turísticos necesitan tener un equilibro que tiene que ver con las condiciones de vida de la sociedad, normalmente tenemos una franja turística y luego tenemos una franjota que es donde está la gente trabajadora en la zona turística y hay veces que nos cargamos porque el desarrollismo, el desarrollismo es enemigo de la sustentabilidad”.

Recalcó que el desarrollismo llevaría a elevar las ofertas turísticas a cualquier costo y eso lleva a atentar contra la vida de las gentes de las colonias populares.

“Hay que aplicarle equilibro a ésto, es un tema complicado de esta metrópolis, pero hay que hacerlo, tenemos ahora cuatro polígonos dedicados estrictamente a las zonas populares, crear áreas verdes, deportivas, culturales y temas de movilidad, temas relativos a la tenencia de la tierra de la gente que se mortifica mucho”, subrayó.

“...Como también lo digo, tengo que decirlo, que no nos gane el ecologismo extremo que se opone a cualquier desarrollo, ...si alguien me ha gritado a mí ahora que soy Gobernador, lo siento mucho porque no quiero que me griten son los ecologistas del norte por ejemplo, ahí se va echar a andar, ya está básicamente concluyendo el trámite, una Planta de Fertilizantes, sobre todo de amoniaco” y el tema es la posición extrema a que eso ocurra”.

Pero dijo que en Sinaloa se tienen 800 mil hectáreas de cultivo sólo de riego, más 600 mil en zonas de temporal, es un estado que produce alimentos y el fertilizante fundamental.

“Qué tenemos que hacer, buscar la mediación y el equilibrio y lo buscamos”, recalcó Rocha Moya.

También aseguró a la Senadora Patricia Mercado que trabajará para atender la brecha de ingresos salariales entre mujeres y hombres en Sinaloa.