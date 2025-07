$!Presentan mujeres policías queja ante CEDH porque Gobierno de Mazatlán se niega a jubilarlas y pensionarlas por invalidez

”Una moto en los arrancones muy conocidos en la Peche Rice me atropelló, me aventó la moto el muchacho quebrándome la tibia, fue multifragmentada, me pusieron placas, a primera instancia fue sólo el hueso que me atendieron, pero eso me llevó a más problemas porque se dieron cuenta que mis ligamentos ya no servían, que mis meniscos no servía, me hicieron seis cirugías llevo ya y me quieren seguir haciendo más cuando ya se les dijo que yo ya no tengo arreglo en la pierna”, reiteró la policía en activo.

”Como ya está el dictamen al momento de la jubilación se supone que se tiene que anexar el pago de este concepto y ya en el cheque se supone que esto es un derecho y se va junto con la pensión que se pide y nos tienen que pensionar acorde a lo que ya se ganó, anexando al sueldo ordinario el complemento que ya se ganó”, añadió tras manifestar que esa demanda es la que en la administración municipal anterior le pidieron que retirara para que avanzara el proceso de su jubilación y pensión, pero al no retirarla el procedimiento no avanza.

”Cuando una cirugía más me va a quitar otro porcentaje de movilidad hacia la pierna, pero siguen aferrados, ahorita lo único que los ha parado es que yo tuve problemas de tiroide y como también me dieron problemas en el corazón no han podido mover esa cirugía, el médico el dolor también me está tratando, yo también tomo parches de Soloro que prácticamente nos digan como quien dice y el médico quiere quemarme nervios para ya no sentir tanto dolor porque mi dolor ya es crónico, ya tengo que estar medicada, tomo medicamentos muy fuertes que no me hacen ya lo suficiente como para estar a gusto, tengo que traer una rodillera para una estabilidad en la pierna”.

Añadió que en su caso la demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también fue por reconocimiento al horario de 12 por 12 (12 horas de trabajo por 12 horas de descanso), que son 307 mil pesos y el otro es por complemento de sueldo que es de 132 mil pesos, los dos ya están ganados, uno por amparo y otro en la Sala Superior de lo Contencioso Administrativo.

”A mí sí me los agregaron a los cheques la cantidad, pero el derivado que me deben no hay para cuándo pagar”, precisó Garzón Gárate.

Las dos mujeres policías precisaron que al estar médicamente incapacitadas no están trabajando, reciben su salario quincenalmente, pero tienen que acudir a firmar cada 28 días pese a que por su condición de salud podrían hacerlo cada seis meses, por lo que piden que se apruebe su jubilación y pensión.

En tanto que la regidora Maribel Chollet Morán recalcó que el procedimiento administrativo para la jubilación y pensión de las policías Navarro Durán y Garzón Gárate corresponde a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Cabildo de Mazatlán deliberar ya en un dictámen, que este pase al pleno del Cabildo para que quede debidamente atendido como corresponde este caso.

”Tenemos nueve meses de administración, este expediente quedó en dos áreas (de la administración municipal pasada a la actual), en el área Jurídica como un expediente prioritario para su resolución y en la Comisión de Trabajo y Previsión Social quedó también el expediente porque ya existía un dictamen elaborado que se bajó de último momento del orden del día, por supuesto que hay omisión (por parte del Gobierno Municipal)”, reiteró Chollet Morán.

Precisó que tras la conferencia de prensa la mañana de este jueves acudirían a la Visitaduría de la CEDH en la Zona Sur del Estado para presentar la queja correspondiente y lo que seguirá es presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa una denuncia penal contra quien resulte responsable por omisión en el servicio público al no otorgar la jubilación y pensión a dichas policías pese a que reúnen los requisitos para que se las autorice por haber resultado con invalidez en hechos en cumolimiento de su deber.