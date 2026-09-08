$!Presentan operativo de seguridad para festejos patrios en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un total de 365 elementos y 101 unidades, entre patrullas, vehículos de apoyo, unidades de combate y de primeros auxilios, participarán en las acciones preventivas durante los festejos en el puerto por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México
Todo este personal y vehículos serán distribuidos en puntos estratégicos como accesos, áreas de pirotecnia y escenario.
A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Mazatlán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, presentó el operativo preventivo que se implementará durante los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.
En reunión privada, una vez más, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que el objetivo es garantizar el desarrollo ordenado y seguro de las actividades, mediante la coordinación de las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio antes, durante y después de los eventos.
El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, detalló que participarán 365 elementos y 101 unidades, entre patrullas, vehículos de apoyo, unidades de combate y de primeros auxilios, que serán distribuidos en puntos estratégicos como accesos, áreas de pirotecnia y escenario.
Estas acciones se realizarán en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, que en conjunto mantienen un estado de fuerza de alrededor de 7 mil 700 elementos para atender las necesidades de seguridad de Mazatlán.
En la presentación estuvieron el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; el Subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Efrén Martínez Casimiro; así como personal de Defensa, Guardia Nacional, SSPC y de la Coordinación Municipal de Protección Civil.