Mazatlán
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Presentan operativo de seguridad para festejos patrios en Mazatlán

Serán 365 elementos y 101 unidades los que participen en las acciones preventivas durante las actividades del 15 y 16 de septiembre
Noroeste/Redacción
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08/09/2026 21:37
08/09/2026 21:37

MAZATLÁN._ Un total de 365 elementos y 101 unidades, entre patrullas, vehículos de apoyo, unidades de combate y de primeros auxilios, participarán en las acciones preventivas durante los festejos en el puerto por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México

Todo este personal y vehículos serán distribuidos en puntos estratégicos como accesos, áreas de pirotecnia y escenario.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Mazatlán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, presentó el operativo preventivo que se implementará durante los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

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En reunión privada, una vez más, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que el objetivo es garantizar el desarrollo ordenado y seguro de las actividades, mediante la coordinación de las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio antes, durante y después de los eventos.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, detalló que participarán 365 elementos y 101 unidades, entre patrullas, vehículos de apoyo, unidades de combate y de primeros auxilios, que serán distribuidos en puntos estratégicos como accesos, áreas de pirotecnia y escenario.

Estas acciones se realizarán en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, que en conjunto mantienen un estado de fuerza de alrededor de 7 mil 700 elementos para atender las necesidades de seguridad de Mazatlán.

En la presentación estuvieron el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; el Subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Efrén Martínez Casimiro; así como personal de Defensa, Guardia Nacional, SSPC y de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

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