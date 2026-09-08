$!Presentan operativo de seguridad para festejos patrios en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un total de 365 elementos y 101 unidades, entre patrullas, vehículos de apoyo, unidades de combate y de primeros auxilios, participarán en las acciones preventivas durante los festejos en el puerto por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México

Todo este personal y vehículos serán distribuidos en puntos estratégicos como accesos, áreas de pirotecnia y escenario.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Mazatlán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, presentó el operativo preventivo que se implementará durante los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.