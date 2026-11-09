$!Presentan Plan Operativo de Seguridad para la Feria Ganadera 2026, en Culiacán

El Plan Operativo de Seguridad para la feria Ganadera 2026, que se realizará en Culiacán, fue presentado este lunes en el evento de firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Tercera Región Militar en este puerto. Dicho plan cuenta con un componente operativo, otro de defensa aérea y un componente de seguridad antidrón, expresó el Comandante de la Guardia Nacional en Sinaloa, general Julises Julián Tadeo González Calzada. “Esta fuerza quedó integrada bajo la dirección del de la voz por un componente de coordinación integrado por un Centro Coordinador en el que participan tanto instituciones de seguridad como los cuerpos de Protección Civil y atención de emergencias del estado”, añadió González Calzada. Agregó que los componentes en mención serán apoyados también con una reserva con la que se podrá aplicar la fuerza en los lugares en donde se requiera para poder asegurar el bienestar de la población.

“El concepto de la operación tiene como misión garantizar la seguridad de las familias y de la población que participe en la Feria Ganadera de Culiacán, también de las instalaciones, los espacios públicos, en infraestructura crítica que componen esta Feria o este evento”, continuó. “La seguridad se diseñó el círculos concéntricos con un dispositivo lejano, con un dispositivo general y un dispositivo articular que comprenderán lo que irradia a partir de la instalación de la Feria Ganadera y se extienden hasta cubrir la totalidad de la ciudad de Culiacán”. Entre otros puntos, dijo que en dicho operativo participan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, así como las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Marina que complementan este despliegue. “En el componente de seguridad aérea participan 5 aeronaves de la Fuerza Aérea que nos brindarán la seguridad en el espacio aéreo sobre el espacio total de la ciudad de Culiacán y un componente de defensa antidrones específicamente establecido en las instalaciones de la Feria para garantizar la seguridad del evento”, reiteró el mando de la Guardia Nacional.