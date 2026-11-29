Varias vialidades de la ciudad presentan grandes baches generados por fugas de aguas de drenaje, deterioro natural y por trabajos inconclusos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Apenas el 8 de septiembre pasado se dio el banderazo de inicio del reencarpetado de la avenida Río Piaxtla y la calle Agustín Melgar, con una inversión de cerca de 8.5 millones de pesos, que concluyó días después. Sin embargo, lo que no concluyó fue el derrame de aguas negras que se presenta en esas vialidades y que se agrava cuando caen fuertes lluvias, como ocurre en distintos puntos de la ciudad.







Por ello en las semanas recientes se formaron nuevamente baches profundos en un tramo de dicha vialidad, que va de la calle Estero a la avenida Circunvalación, entre las colonias Estero e Independencia, donde actualmente también se puede observar un fuerte encharcamiento de aguas negras, lo que dificulta el tránsito peatonal y vehicular por esta parte de Mazatlán. Los baches por el deterioro que genera el tránsito vehicular también se observan en tramos de la calle Teniente José Azueta, entre la calle Estevan Vaca Flores y la avenida Gutiérrez Nájera, en el Centro de la Ciudad, lo mismo que en la avenida Cruz Lizárraga, casi en la esquina con la avenida Rotarismo, en la colonia Ferrocarrileta.







Esta problemática también se presenta en el cruce de las avenidas Lola Beltrán y la calle Río Baluarte, en la colonia Palos Prietos, así como en calles de la colonia Independencia y en avenidas como Múnich, frente al estadio de futbol El Encanto, por mencionar algunos puntos.







