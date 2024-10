MAZATLÁN._ Será en próximo 17 de octubre cuando en sesión ordinaria de Cabildo el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, presentará su informe de labores, pero aún se valora si por las racha violenta que se vive en la entidad si se realizará o no un evento público al que asista mayor cantidad de personas, dijo el Presidente Municipal.

“Será el 17 de octubre en la sesión ordinaria lo tenemos aquí en Cabildo”, expresó González Zataráin.

“Andamos valorando por la situación que se está viviendo (de inseguridad en Sinaloa), no concentrar mucha gente, vamos a esperar a ver cómo se comporta la próxima semana, a lo mejor hacemos algo chico”.

Recalcó que por ley tiene que entregar su Informe de Trabajo al Cabildo de Mazatlán, por lo que será en la sesión ordinaria del 17 del presente mes.

“Andamos valorando por la situación que se está presentando (si se hace o no un evento con más personas)”, reiteró.

“Estamos valorando hacerlo público, tenemos que entregarlo en el Cabildo ese sí, el año pasado así lo hicimos y no había una situación de crisis de seguridad y no quisimos hacerlo (un evento aparte con mayor cantidad de personas) para no tener tampoco nosotros, haber, yo en lo particular no soy muy partícipe de esos eventos faraónicos, sí la verdad puro ego, la verdad no soy muy partícipe, yo creo que si haríamos algo sería representativo de los sectores, sector transportista, el sector comercial, el sector inmobiliario, el sector hotelero, restaurantero, ganadero agrícola, etcétera”.

Sobre todo los sectores representativos si acaso se hace otro evento aparte del de Cabildo, porque dijo que él no comparte esa idea de hacer eventos con mayor cantidad de personas.

“Es más porque yo no comparto esa idea, nunca lo he hecho, no son de mi agrado, el del 17 va, es obligación por ley, el público no hemos definido si lo hacemos o no, ni siquiera cancelar porque ni siquiera hemos dicho si sí o si no”, reiteró el Presidente Municipal.