Presentará Alcaldesa de Mazatlán el 9 de octubre en Cabildo su Primer Informe de Labores

MAZATLÁN._ Será el 9 de octubre cuando la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, presentará su Primer Informe de Labores ante el Cabildo y posteriormente un evento público para la rendición de cuentas a las y los mazatlecos.

“El 9 de octubre es cuando se presenta en Cabildo y vamos a tener también un informe que ya les estaremos diciendo a los ciudadanos dónde estaremos llevando un evento público para dar rendición de cuentas a los mazatlecos”, expresó Palacios Domínguez este martes en entrevista con personal de medios de comunicación.

Agregó que se informará de lo que se ha hecho en diversos sectores como Obras Públicas, Servicios Públicos, en materia de seguridad y de salud que es muy importante también para Mazatlán.

“Hemos estado haciendo diversas gestiones con el Gobierno estatal y con el Gobierno federal, nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum anunció que aquí en Mazatlán se va a rehabilitar la Clínica del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), entonces estamos muy contentos con esa posibilidad que tenemos y bueno, vamos a estar próximamente informando a toda la ciudadanía”, continuó la Presidenta Municipal.

“Estamos dando resultados, la gente mazatleca es la que tiene la última respuesta de cómo está siendo atendida en cuanto a los diferentes servicios públicos que debemos, y es nuestra obligación otorgar, me siento muy comprometida y me siento muy honrada de ser la primera mujer Presidenta Municipal (electa) y como tal siempre buscando que todos los mazatlecos tengan todo lo que se merecen en cuando a un Gobierno Municipal de puertas abiertas, con transparencia, con honestidad y sobre todo aprovechando al máximo los recursos públicos de manera eficiente para todos”.

Reiteró que va estar rindiendo cuentas al pueblo de Mazatlán próximamente y en su Gobierno se han puesto varias metas, una de ellas fueron 137 obras públicas con 336 millones de pesos y se contempla superar esa cifra y se está buscando que en todo Mazatlán se vean los beneficios.

También dijo que este miércoles en calles del Centro de la Ciudad se realizarán trabajos del Programa Bachetón, pues las lluvias generan baches y se está atendiendo este tema.