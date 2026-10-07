Presentará Alcaldesa de Mazatlán este jueves ante Cabildo su Segundo Informe de Gobierno

La Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez presentará la mañana de este jueves ante el Cabildo su Segundo Informe de Gobierno y la tarde del viernes lo presentará ante la sociedad mazatleca en el Teatro Ángela Peralta.

Aún no se ha dado a conocer la hora, este 8 de octubre presentará ante el pleno del Cabildo su informe de labores de este segundo año de trabajo como Presidenta Municipal de Mazatlán, para la que fue electa para el periodo 2024-2027.

El evento del viernes será a las 16:30 horas y se invita a todas las personas que quieran asistir.

“Vamos a estar rindiendo toda la información de los resultados de este segundo año que tengo el honor de ser la primera mujer Presidenta Municipal (electa) en Mazatlán y entregar todo lo que hemos trabajado”, expresó Palacios Domínguez en entrevista este miércoles en un medio de comunicación radiofónico.

“Estamos cerrando un año de mucho, mucho trabajo y de resultados, la prioridad ha sido muy clara, un Mazatlán más seguro, más ordenado y sobre todo de bienestar para todas y todos”.

Este informe se presenta en un tiempo en que el municipio de Mazatlán presenta una fuerte crisis de seguridad pública y para contrarrestar esta problemática se han desplegado cerca de 9 mil elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así como de las secretarías de Seguridad estatal y municipal.

Tras la presentación y puesta en marcha el pasado lunes de un Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal, integrado por 29 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, General Sinuhé Téllez López, reconoció que el foco de la violencia que se vive desde hace dos años en la entidad se ha desplazado en los últimos meses a Mazatlán con la presencia de generadores de violencia, por lo que se refuerzan las acciones para contrarrestar esta problemática.