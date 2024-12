Presentará Observatorio Ciudadano de Mazatlán amparo contra reforma al Reglamento Municipal

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán interpondrá ante un Juzgado de Distrito un amparo en contra de las reformas al Reglamento del Gobierno mazatleco aprobadas recientemente por el Cabildo por considerarlas que quitan derechos humanos como la transparencia, participación ciudadana y la rendición de cuentas.

”El tema que queremos tratar es las acciones legales que vamos a emprender desde sociedad civil para atacar estas reformas que se hicieron al Reglamento del Gobierno del Ayuntamiento, sobre todo porque nos quitan derechos humanos, derechos a la transparencia, derechos a la participación ciudadana y también no tenemos rendición de cuentas de parte de los regidores”, dijo en conferencia de prensa el director del organismo, Gustavo Rojo Navarro.

Recordó que en la administración municipal pasada se aprobó la modificación a los artículos 64 y 64 bis correlativos, y 94 del Reglamento en mención, la cual se realizó basada en un estudio que se hizo desde Observatorio Ciudadano de Mazatlán al trabajo que desempeñan los regidores y también en una metodología aplicada en 26 municipios de la República Mexicana a través de 16 organizaciones de la sociedad civil que conforman una red que se llama Regidor MX, metodología que evalúa la participación y el trabajo del Regidor en comisiones y en sesiones de Cabildo y también evalúa la productividad en el trabajo general del Regidor, incluido el sueldo que perciben,

Por ello es muy importante la aplicación de esta metodología porque históricamente como resultado del estudio que se hizo arroja que no se conoce el trabajo que realiza el Regidor, por lo que la primera parte de la metodología incluye normar que desde el ordenamiento jurídico se establezca la transparencia del trabajo del Regidor, esa es la parte que OCM defiende, que no está de acuerdo en que se haga derogado el pasado viernes 13 de diciembre en sesión extraordinaria de Cabildo.

”Y máxime que no se presentó un proyecto de mejora para esos artículos que por una decisión de parte de ellos unilateral porque no fue en consenso con sociedad civil, se derogan sin mayor explicación de que únicamente se violan derechos sobre todo en el tema de datos personales”, continuó Rojo Navarro.

”No se puede presentar una reforma a un ordenamiento legal si no se presenta un proyecto de mejora a lo que se pretende cambiar, esto está establecido en los derechos humanos, se violan derechos humanos cuando una norma es reformada en retroceso, los derechos humanos tienen que evolucionar pero de manera positiva, no podemos irnos y modificar los ordenamientos legales de manera negativa y esto está establecido en los derechos humanos como el principio de progresividad”.

Precisó que cuando una ley establece ciertas cosas se analiza esa ley y si se pretende modificar tiene que ser en pro de proteger esos derechos, pero con la reforma que se aprobó el pasado viernes se violentan los derechos a la transparencia, al acceso a la información, el derecho a la rendición de cuentas y sobre todo el derecho a la participación ciudadana.

Rojo Navarro añadió que en las modificaciones de origen de los artículos 64, 64 bis y 94 del Reglamento del Ayuntamiento de Mazatlán se propuso que los regidores en reuniones de sus comisiones hicieran públicos su calendario de reuniones, sus convocatorias, sus órdenes del día para que el ciudadano se enterara de qué es lo que iban a discutir en esas reuniones de esas comisiones, que hicieran públicos los dictámenes porque es de todos conocido que cuando el trabajo del Regidor en comisiones es el que se discute y aprueba en las sesiones de Cabildo, porque cuando llega a Cabildo un dictámen siempre se omite la lectura del mismo porque los que integran ese cuerpo edilicio ya lo saben o al menos se los hicieron llegar, pero la ciudadanía no los conoce.

”Entonces al omitirse la lectura nosotros no conocemos qué contiene ese dictamen, es por eso que se estableció desde Reglamento que en reuniones de las comisiones se hicieran públicas las órdenes del día para conocer los asuntos que se iban a discutir y se hicieran públicos los documentos que se iban a discutir y en su momento se hicieran públicos los dictámenes que se iban a pasar, autorización en las sesiones de Cabildo, ese era el objetivo de esa reforma (que se hizo en el Cabildo de la administración pasada)”, observó.

”Pero también se normó que esas reuniones de las comisiones se hicieran en transmisión en vivo para también poder tener presencia el ciudadano a través de los medios remotos, se hizo todo un Reglamento de cómo el ciudadano podía participar en esas reuniones, si derivado de los asuntos que se publicaban en la orden del día un ciudadano o grupo de ciudadanos estaba interesado en participar en esa reunión para aportar elementos que le facilitara en la toma de decisiones a los regidores lo podía hacer cubriendo ciertos requisitos que están contemplados dentro del Reglamento actual porque todavía está vigente”.

Precisó que como las reformas aprobadas la semana anterior no han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa no han entrado en vigor, por lo que sigue vigente el anterior Reglamento y con el amparo en contra del Cabildo y todas las autoridades que aprobaron las reformas del viernes 13 de diciembre no entren en vigor por ser regresivas y violatorias de derechos humanos.

”Exactamente eso es lo que buscamos con el amparo, que no se materialice la reforma (aprobada el viernes pasado), aquí estamos yendo sobre el principio que les comentaba, el principio de progresividad, el amparo hay que recordar que es una forma que tiene el ciudadano para defender la vulneración de derechos humanos, en este caso se están vulnerando derechos humanos a la participación ciudadana, derecho al acceso a la información, derecho a la rendición de cuentas, entonces estos derechos están consagrados dentro de la Constitución y dentro de los tratados internacionales de los que México forma parte”, subrayó.

”Entonces al vulnerar nuestros derechos humanos tenemos esa opción para combatir esos cambios impulsados desde la autoridad para combatirlos a través del amparo, (el amparo que se presentará irá) contra la autoridad municipal, contra el cabildo en general, contra todos los que autorizaron la modificación, sería en contra del acto administrativo realizado por el Cabildo en pleno, es un amparo indirecto que se va presentar ante un Juez de Distrito”.

Informó que para presentar este recurso se tienen 15 días hábiles de que se conozca del acto, periodo que ya está corriendo y si el Juez otorga el amparo ordenaría al Cabildo que vuelva a sesionar para que revoque lo que ya autorizó el pasado viernes, ese es el objetivo.

”Claro que sí hay posibilidades (de que no entren en vigor las reformas aprobadas el pasado viernes) porque se están vulnerando derechos humanos y también porque se viola el principio de progresividad al no presentar una propuesta que mejore lo que están proponiendo derogar”, reiteró.