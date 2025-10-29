Presentarán amparo contra Ayuntamiento de Mazatlán para que garantice el derecho a la movilidad segura

Entre este miércoles y mañana jueves se recaban firmas para presentar un recurso de amparo en contra del Ayuntamiento de Mazatlán para que garantice el derecho a la movilidad segura que tienen todos los ciudadanos y rehabilite inmediatamente todas las calles de la ciudad.

Las firmas se recaban de las 10:00 a las 13:00 horas en los módulos ubicados en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en Avenida Olas Altas 1300, en la Colonia Centro; en el que se localiza en la calle Río Baluarte 1121, en el Fraccionamiento Tellerías y en el ubicado en el Parque entre la Avenida Paseo Lomas de Mazatlán y la calle Sierra India, en el Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, informó el asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública en Mazatlán, Venancio Baltazar Pérez España.

”Son para recabar firmas de los ciudadanos que nos quieren apoyar en una acción que vamos a emprender contra el Ayuntamiento para que nos garanticen el derecho a la movilidad segura que tenemos todos los ciudadanos”, expresó Pérez España en entrevista este miércoles.

“¿Por qué? Porque las calles están llenas de baches, de hoyos y eso afecta a la salud de las personas, incluso al medio ambiente y daños también en sus propiedades, entonces tenemos el derecho de que nos garanticen el sistema vial, seguro y eficiente, entonces se va acudir a una demanda de amparo para que el Juez federal en la medida de lo posible o con la suspensión nos garanticen esos derechos reparando las calles lo más pronto posible”.

Precisó que ya que se presente el amparo y si el Juez de Distrito concede la suspensión provisional lo que tendrá que hacer el Ayuntamiento de manera inmediata será la rehabilitación de las calles.

“Ahorita nada más la rehabilitación y luego se meterá otra acción para ese efecto (de que se construyan las vialidades que se requieran) así como el drenaje”, reiteró.

Pérez España dio a conocer que para presentar el recurso de amparo se requieren de dos o más firmas, pero entre más ciudadanos reclamen su derecho llevará cierta ventaja de que se va garantizar.

“Se ocupan de dos o más, pero mientras más ciudadanos reclamamos nuestro derecho esto lleva cierta ventaja de que se va garantizar, pero como es un juicio de amparo el Juez federal tiene facultades para obligarlos a que lo hagan de inmediato”, continuó.

Tanto Pérez España como las personas que atienden el módulo en la calle Río Baluarte 1121, en el Fraccionamiento Tellerías, invitaron a la población para que apoye con las firmas porque es para beneficios de todos y exigir que se cumplan esos derechos.

Precisó que el amparo se presentaría este mismo jueves y el Juez tiene dos días para acordar al respecto.

“Y quizás ya el martes tendríamos lo que le llaman una suspensión provisional para que se obligue a la autoridad a que rehabilite el sistema vial de la ciudad”, expresó el asesor jurídico.

Dijo que cuando el Juez federal notifique al Ayuntamiento de la suspensión provisional dicha autoridad municipal tendrá que empezar a cumplir, a garantizar ese derecho rehabilitando todas las calles de la ciudad.