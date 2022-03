Presidenta del PAN en Sinaloa llama a mujeres a estar listas para ocupar cargos públicos

Un llamado a las mujeres a estar listas y a prepararse para ocupar cualquier cargo público, hizo la presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, en un festejo a las militantes de dicho instituto político la tarde de este sábado en Mazatlán.

“La verdad que esta dirigencia una de las metas que tiene es darles el valor a las mujeres panistas, promocionarlas, impulsarlas, pero sobre todo prepararlas, que ustedes estén listas para cualquier cargo público”, añadió Rubio Valdez en su mensaje en el convivio realizado en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN, en este puerto.

“Afortunadamente lo digo, sé que va ser difícil ahora para el 2024, va a ser un tema de poner 50 y 50 (por ciento de candidaturas de hombres y mujeres) por la reforma de equidad de género impulsada por el Partido Acción Nacional y pues tenemos que estar listas, mujeres, tenemos que estar preparadas en todo, posteriormente vamos a dar cursos de capacitación, aquí nuestra secretaria de Promoción Política de las Mujeres es la que se va a encargar de impulsar de promover la política pública de las mujeres”.

Agregó que van a ser apoyadas por dicha dirigencia porque es mujer, mamá y trabaja fuerte por el PAN como muchas de las militantes.

La Diputada local panista Giovanna Morachis Paperini dijo que no hay límites para lo que las mujeres pueden hacer y lograr, y se pueden sacar del mismo lugar que los hombres, y son más capaces y más enjundia le meten a las cosas, recordando a Judith del Rincón.

“Así es que nos debemos preparar en cuestión a estar alertas de lo que viene, pero sobre todo a animarnos a estar presentes en los cargos públicos, todas podemos, todas ustedes administran, le dan vuelta a la cazuela, cuidan al niño, cuidan la economía de su casa, todas nosotras lo hacemos al igual que nuestra presidenta, igual que nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer”, continuó Morachis Paperini.

“Todas la hacemos de todo, así es que empoderémonos, a la mujer que veamos arriba no la jalemos, sororidad con las mujeres, ¿por qué?, porque entre más crece una todas crecemos, apoyemos a las que sufren violencia, en la cara se nos nota cuando tenemos tristeza, somos transparentes y necesitamos apoyarnos”.

En tanto que la secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN, Wendy Barajas, dio la bienvenida a las militantes panistas a esta celebración por el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo de cada año, pero se festeja todo el mes.

“Me siento muy agradecida por el honor que me hicieron de nombrarme secretaria de Promoción Política de la Mujer, la verdad es que ni siquiera me lo esperaba porque ni siquiera estaba pensado, fue una sorpresa para mí, quiero decirles que es un nombramiento honorario, no voy a recibir ningún sueldo, que lo hago con mucho gusto, lo hago con todo el cariño del mundo”, continuó Barajas.

“Me gusta mucho esto, me encanta la verdad, porque si no no lo hiciera y yo creo que esto, porque es un nombramiento honorario, me impulsa a hacer las cosas con más ganas, es la primera vez que una mazatleca tiene este puerto y se va a dejar un buen trabajo”.

El evento también fue encabezado por el Regidor panista Martín Pérez Torres y el representante del CEM del PAN en Mazatlán, Jesús Corrales, entre otros.