Presidenta ordenó reforzar la seguridad en Sinaloa y por eso llegaron Harfuch y Trevilla: Rocha Moya

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum le encargó Sinaloa a Omar García Harfuch y por eso llegó a la entidad, expresó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Dio una instrucción la Presidenta y dijo, ‘quiero que vayan a ver a Sinaloa, a ver cómo andamos, ver qué cosas tenemos que ajustar y estar atentos a lo que está ocurriendo’”, explicó.

Pero antes descartó que el Secretario le haya pedido rendir cuentas de lo que ocurre en Sinaloa.

“En realidad no era para que yo rindiera cuentas, ¿me entiendes? Porque conocen, nos estamos informando permanentemente. Por ejemplo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tiene las mesas de seguridad, dependen de ellos. Entonces, diariamente se está dando información pormenorizada de cada una de las dependencias de seguridad”, aclaró.

Tras la reunión que sostuvo con el Secretario de Seguridad Nacional, enfatizó que del encargo de la Presidenta salió el reforzamiento con mil 600 elementos de las fuerzas federales en las zonas con mayor incidencia delictiva en la entidad.

Además, agregó que le pidieron instalar más cámaras y estrategias de vigilancia ante el incremento de delitos de alto impacto en la entidad.

“Me tuve que quedar a la reunión con los secretarios Harfuch y Ricardo Trevilla. Tuvimos una reunión para ajustar, revisar el operativo y habrá una ampliación de personal y vamos a ver las zonas más prioritarias ahora. Revisamos los delitos de alto impacto que todavía andan”.

“Persisten los homicidios de alto impacto, los vehículos robados y de las personas que son privadas de la libertad, por eso se van a reforzar esos operativos”, apuntó.

Adelantó que se van a realizar algunos ajustes, y el Secretario de Seguridad de Protección ciudadana Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa Nacional harán una propuesta con más personal federal y de inteligencia.

“Les di a conocer algunas cosas en la reunión para ajustar y revisar el operativo. Ampliarlo. Hay una ampliación de personal y vamos a ver las cosas más prioritarias ahora... Y luego vamos a ampliar la dotación de las cámaras”.

Pero, sobre el tema de lo riesgoso que representa Culiacán para las familias, Rocha Moya desconoció el caso de una perrita que salió baleada en Culiacán.

“Mira, no conozco yo detalles de eso, de ver qué pasó. Esos detalles no los conozco, a mí me informan cada tanto tiempo, cada siete horas me informan a mí, pero son generalidades. Solo cuando nos reunimos en la mesa de seguridad es cuando se dan los detalles”, aclaró en entrevista, previa a entregar mil 252 escrituras esta tarde en Mazatlán.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, sostuvieron una reunión con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en Culiacán y en el encuentro los funcionarios anunciaron un refuerzo a la presencia de autoridades en el estado para labores de seguridad, con el arribo de mil 600 efectivos más: 400 de la SSyPC, más mil 200 de Defensa.