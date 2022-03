Presidente del INE es el principal opositor a la Revocación de Mandato, asegura ‘El Químico’

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, no debería estar en ese cargo, porque él es el principal opositor al proceso de Revocación de Mandato, consideró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Eso venía yo platicando, pero algunos medios de comunicación tienen la culpa, a él lo ponen de este tamaño (en espacio grande) y lo que yo dije en este tamaño, por qué no me enfrentan con él, yo no le tengo miedo, a ver, por qué, porqué se prestan, se corrompen y la verdad éste es un tipo que no debería estar ahí”, continuó Benítez Torres.

“Todos lo sabemos, yo ayer les di ejemplos de lo que hace, entonces yo voy a refrendar siempre que él es el principal opositor a algo que está en la Constitución, que es la Revocación de Mandato, está haciendo todo para que la gente no vaya a votar”.

Añadió que el pueblo está con el Presidente de la República, ellos están organizados y en Mazatlán se va a dar una votación histórica refrendando al Presidente de la República.

“Va a ser muy difícil, ya ves que la gente no le gusta ir a participar a veces, ahora imagínate que tengas que recorrer 4 kilómetros, 3 kilómetros para ir a votar y eso lo provoca Lorenzo Córdova y sus consejeros”, expresó el Presidente Municipal de Mazatlán.

El 10 de abril se realizará el proceso de Revocación de Mandato en el que los ciudadanos podrán acudir a votar si el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúa en el cargo o no durante los tres años que faltan de su administración.

Apenas el viernes en Mazatlán, en donde disertó la última conferencia del Primer Foro Nacional de Igualdad de Género e Inclusión, Retos de la Agenda Democrática, el consejero presidente del INE manifestó que en México y en el mundo se vive probablemente el peor momento en la historia de las democracias, y en el País se presentan también varios casos de tramposos que primero hacen las leyes y después buscan la trampa o quieren cambiar las reglas del juego a mitad del partido.

“Lo que sí quiero subrayar es que hay muchos actores políticos, muchos funcionarios públicos que están promoviendo logros de gobierno en un momento en que eso está prohibido, está prohibido por la Constitución, no lo dice el INE, y lo peor del asunto es que están aprovechándose, la violación de esas prohibiciones y la actuación del INE para hacerles cumplir, para construir un discurso falso de que el INE es censor”, dijo Córdova Vianello.