Presionan nóminas, impuestos y rentas a comercios de Mazatlán: Canaco Servytur

Mantener el pago de nóminas, impuestos y rentas representa una carga para los comercios de Mazatlán, cuya capacidad para continuar operando dependerá de la situación económica de cada empresa, advirtió Francisca de los Ángeles Cázarez Oliveros, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán.

Ante la proximidad del cierre de año, Cázarez Oliveros expresó su expectativa de que los establecimientos cuenten con recursos para cubrir las prestaciones de sus trabajadores, aunque planteó buscar acuerdos con los colaboradores en aquellos casos donde existan dificultades económicas.

“No depende 100 por ciento de nosotros que se puedan seguir aguantando las cargas que trae cada empresario. Cada uno decidirá hasta dónde aguanta nóminas, impuestos, rentas y todo lo que conlleva tener una empresa. Esperemos que este proceso cambie muy pronto por el bien de todos los más afectados”, comentó.

Con respecto a condiciones de las empresas para cumplir con las prestaciones de fin de año, la líder empresaria señaló que espera que éstas puedan cubrirlas y, de no contar con los recursos, propuso dialogar con los trabajadores para buscar alternativas que permitan conservar los empleos. “Esperemos que sí. Y si no lo tienen, yo espero que puedan conveniar con los colaboradores, que sí entiendan la situación y que preferimos esperar un poquito a tener las prestaciones que debemos de tener”, declaró.

“Pero que realmente tengan una manera de seguir teniendo un sueldo, un trabajo estable, una empresa que no ha bajado cortinas. Aunque también tenemos que ser muy considerados”, añadió.

Sobre los establecimientos que han dejado de operar, la representante del sector comercial explicó que cada cierre responde a circunstancias particulares y no significa que otros negocios necesariamente vayan a tomar la misma decisión.

“El hecho de que alguien cierre su negocio no quiere decir que yo voy a cerrar mi negocio porque el otro ya lo cerró. La verdad que cada una de las empresas que ha bajado cortinas es por consideraciones únicas y exclusivas de cada empresa”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que el cierre de un establecimiento repercute en su cadena de proveedores, al reducir la demanda de productos y servicios que requiere para funcionar.

“Claro que sí, cada que se cierra una cortina, sabemos todo lo que impacta. Si consideramos que cada una de las empresas tiene alrededor de 50, 20, 15 proveedores a los que les consume, dejar de consumirle una sola empresa, pues siempre va a estar impactando”, expresó.

La dirigente empresarial reconoció que el cierre de un establecimiento genera un efecto dominó entre los negocios, pues sus proveedores dejan de recibir pedidos y ven reducidos sus ingresos, lo que extiende la afectación económica a otras empresas que dependen de esa relación comercial.

Cázarez Oliveros también señaló que no puede anticipar si habrá más cierres durante los meses restantes del año, debido a que desconoce las condiciones financieras de cada establecimiento y su capacidad para sostener los gastos.

“Quisiéramos que no. No te puedo decir si va a seguir ocurriendo porque es algo que no depende de mí. No conozco la situación económica de cada uno de los negocios como para decirte: si esto no sube o sus ingresos no son los suficientes de aquí a diciembre, van a bajar cortinas”, manifestó.

Ante estas dificultades, anunció que Canaco Servytur impulsará próximamente una campaña para fomentar el consumo local, con la intención de respaldar a los comercios y mantener la circulación del dinero en la ciudad.

Por tal motivo, la dirigente llamó a reducir las compras en línea a empresas externas y dar preferencia a los establecimientos mazatlecos, como una medida para contribuir a su permanencia.

“Pero como mazatlecos tenemos que apoyarnos a consumir en nuestras empresas locales para que la economía siga circulando y podamos seguir teniendo más empresas abiertas”, puntualizó.