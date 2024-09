Aunque en los últimos días surgieron quejas acerca de que los motociclistas no respetan la vialidad, se pudo observar que esta mañana no ocurría ningún altercado con ellos pese a sus clásicas carreras por rebasar, siendo ellos también víctimas del caos vial, no obstante, uno que otro llevaban pasajeros que no portaban los cascos de seguridad.

Por otro lado, el puente de la Juan Pablo II que desemboca rumbo a la colonia 20 de noviembre, también tuvo largas filas de autos que buscaban salir a la avenida Insurgentes o Circunvalación, con esperas en el semáforo de hasta 4-5 minutos para avanzar.