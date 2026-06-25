Prevalece el mar de fondo en Mazatlán

El mar de fondo prevalece este jueves en Mazatlán y el oleaje que genera sigue impactando el área colapsada del malecón en la Avenida del Mar, casi en el entronque con la Avenida de los Deportes, pero sin que haya aumentado la parte dañada.

“El día de hoy aún continúa lo que es el mar de fondo, ahorita las condiciones del mar son un poco favorables en algunas áreas, pero también esperemos que a partir de las 2 de la tarde empiece lo que es elevado de oleaje hasta 2 metros de altura aproximadamente”, dijo el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Osuna Bastidas.

“Lo que es Playa Cerritos está cerrada ahorita de momento y lo que es la Avenida del Mar de las letras del Valentino hasta Los Lobos Marinos”.

También dijo que se presentan mareas altas por el cambio de periodo de la luna y por ello sigue pegando el oleaje en los muros de las áreas de playa como la parte del malecón que se dañó el días recientes frente a la Avenida del Mar, casi en el entronque de la Avenida Universidad, pero el tamaño de la afectación sigue igual como el primer día.

“Sigue igual como el primer día”, expresó.

También expresó que este jueves apenas está llegando el turismo que viene para este próximo fin de semana y se le pide a las personas que acate las recomendaciones de los salvavidas, que respeten el horario de playa, que se meterse a ellas a más tardar a las 19:00 horas y las señaléticas que existen en las mismas y el autocuidado que es muy importante.

Además expresó que en algunas áreas de playas hay presencia de quemadores y cuando los salvavidas los detectan colocan los banderines y les dan recomendaciones a los bañistas para que no sean afectados por estos organismos acuáticos.



Banderines

Rojo: Peligro

Amarilo: Precaución

Blanco: Presencia de “quemadores” o aguamalas

Verde: Área apta para nadar