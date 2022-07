Prevalece el pronóstico de fuertes lluvias para Sinaloa

MAZATLÁN._ Para Sinaloa y otras entidades del país, así como para el municipio de Mazatlán prevalece el pronóstico de lluvias puntuales fuertes, así como temperatura máxima de 35 a 40 grados Celsius en este estado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

En su proyección meteorológica de este sábado al lunes el SMN dio a conocer que el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de la República Mexicana generando lluvias fuertes con posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Mientras que en su pronóstico de lunes 1 al miércoles 3 de agosto dio a conocer que el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del País generando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, continuó.

Precisó que para el lunes 1 de agosto se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Para el martes se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros en Sonora y Sinaloa.

En tanto que para el miércoles 3 de agosto se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora y Sinaloa.

Durante todos estos días para Sinaloa y otras entidades del país se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

Mientras que para estos mismos días se pronostican para el municipio de Mazatlán lluvias y temperaturas máximas de 31 a 32 grados Celsius, de acuerdo con el SMN.

Durante este sábado no se han registrado lluvias en Mazatlán, por lo que no se han presentado fuertes encharcamientos y ya fue resuelto el taponamiento entre las calles Carnaval y Constitución, en una de las esquinas de la Plazuela Machado, en el Centro Histórico de la Ciudad, por lo que ya no se tiene la inundación en ese lugar como la mañana del viernes y ya se cuenta con libre flujo vehicular y peatonal.