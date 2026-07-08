Prevalece la onda de calor este miércoles en el sur de Sinaloa

Este miércoles prevalece la onda de calor en el sur de Sinaloa y entidades del noroeste del país, y en el norte de la entidad sinaloense se pronostican temperaturas de 40 a 45 grados centígrados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

“Prevalece la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (sur), empezando en Baja California (noroeste)”, añadió el SMN en su pronóstico general para este 7 de julio.

“Se recomienda a la población de los estados mencionados mantenerse bien hidratada, vestir ropa de manga larga y de colores claros durante el día, no exponerse durante tiempos prolongados a la radiación solar y brindar especial atención a la niñez, adultos mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables”.

A las 14:00 horas de este miércoles en Mazatlán se registró una temperatura de 33 grados centígrados con una sensación térmica de 41 grados, de acuerdo con reportes meteorológicos.

En su proyección meteorológica de las 8:00 horas de este miércoles a las 8:00 horas de mañana jueves el SMN pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros o litro por metro cuadrado en el centro y sur de Sinaloa y otras entidades del país.

Mientras que en su proyección meteorológica de las 8:00 horas del jueves 9 a las 8:00 horas del viernes 10 de julio prevé que el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades noroeste y norte de la República Mexicana.

“Asimismo, continuará la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, y Sinaloa (centro y sur), iniciando a partir de este día en Michoacán (costa) y Oaxaca (sur)”, continuó.

Para este periodo se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sureste de Sinaloa y otras entidades del país.

El SMN pronosticó para este miércoles para el municipio de Mazatlán cielo nublado, con temperaturas de 23 a 33 grados centígrados y lluvias de 27 litros por metro cuadrado.

Para el jueves se prevé cielo nublado con temperaturas de 24 a 32 grados centígrados y lluvias de 6 litros por metro cuadrado.