Prevalece onda de calor en Sinaloa con temperaturas máximas de 40 a 45 grados

Las temperaturas calurosas a muy calurosas vespertinas se mantendrán durante la presente semana en la mayor parte del país y la onda de calor prevalece en el centro y sur de Sinaloa con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

En su proyección meteorológica de las 8:00 horas del martes a las 8:00 horas del miércoles dio a conocer que además de dichas temperaturas máximas se prevén para la entidad y otros estados del país lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

Mientras que de las 8:00 horas del miércoles a las 8:00 horas del jueves pronostica que prevalecerá la onda de calor en Sinaloa, por lo que también se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en el centro y sur de la entidad.

Para el viernes también se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados en el centro de Sinaloa, añadió el SMN.