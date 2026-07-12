Prevalecerá la onda de calor durante la semana en Sinaloa

Durante la presente semana prevalecerá la onda de calor principalmente en las zonas centro y sur de Sinaloa y otras entidades del país, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados y pronóstico de precipitaciones pluviales que van desde chubascos hasta lluvias puntuales muy fuertes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

“Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana. Asimismo, continuará la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (sur y costa), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (costa central) y Oaxaca (sur); finalizando a partir de este día en Sonora”, dio a conocer el SMN en su proyección meteorológica de las 8:00 horas de este domingo 12 a las 8:00 horas del lunes 13 del presente mes.

Durante este periodo se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros o litros por metro cuadrado en el sur de Sinaloa y temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en la entidad.

Del martes al jueves se mantendrá la onda de calor en el centro, norte y sur de Sinaloa y otras regiones del país, lapso en el que se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 75 a 150 milímetros, así como intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur, centro y norte de la entidad sinaloense y otros estados del país, además de temperaturas de 40 a 45 grados Centígrados este mismo estado.

Para el municipio de Mazatlán se prevén del domingo al miércoles temperaturas de los 24 a los 33 grados centígrados, con pronóstico de lluvias para el lunes de 31 litros por metro cuadrado, para el martes de 5 litros por metro cuadrado y para el miércoles de 8 litros por metro cuadrado, de acuerdo con el SMN.