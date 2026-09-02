Prevé Alcaldesa provisional que encabezará el tradicional Grito de Independencia, en Mazatlán

Hasta el momento la Presidenta Municipal con licencia, Estrella Palacios Domínguez, no le ha manifestado su intención de retornar a dicho cargo, por ello la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, manifestó que podría encabezar la celebración del tradicional Grito de Independencia y ya hay preparaciones para ello.

“Yo platiqué con ella en la mañana porque estuvo muy preocupada por Óscar, pero no me comentó algo de que regrese, todos sabemos que ella tiene hasta seis meses para ver si decide regresar”, añadió Osuna Zavala en entrevista sobre algunas versiones que indican que Palacios Domínguez regresaría el 10 de septiembre a la Alcaldía.

"No, (no estoy preparando las maletas para dejar la Alcaldía), al contrario, estoy preparando lo del 15 de septiembre, ya estamos viendo lo de Zofemat (Zona Federal Marítimo Terrestre), lo del socavón, estamos viendo lo del tubo del Río Presidio porque nos cambiaron el proyecto, no, todavía tenemos mucho trabajo".

Dijo que el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, va estar encargado de darle la dirección para la celebración del tradicional Grito por el 216 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México, la noche del 15 de septiembre.

"Yo creo que sí (me toca encabezar el Grito)", expresó Osuna Zavala.