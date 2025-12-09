Prevé Canacintra Mazatlán impacto financiero por la reducción de la jornada laboral

MAZATLÁN._ Ante la reducción de la jornada laboral, prevista para los próximos años en México, el sector industrial en Mazatlán advierte que se tendrá un impacto financiero.

Y es que el nuevo logro laboral de bajar de 48 a 40 horas la jornada, gradualmente a partir de 2026, es positivo pero retador para las pequeñas y medianas empresas.

El dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación de Mazatlán, Sergio Rojas Velarde, prevé que las empresas tendrán que suplir esas horas menos de trabajo con personal u horas extras.

En este contexto, señaló que el impacto financiero será gradual, igual que la jornada hasta 2030.

“La reducción a la jornada laboral de 48 a 40 horas implicará un impacto directo a las Mipymes y a la industria, lo que conllevará más contratación o pago de horas extras”, explicó el empresario.

Rojas Velarde aclaró que para los trabajadores es positivo porque tendrán dos horas de descanso el primer año, pero las empresas definitivamente no podrán modificar sus horarios de servicio al público con las 40 horas, ya que de hacerlo, sería un impacto directo por un día de cierre que se haga tanto en la industria como en el comercio.

“Esa gradualidad que va a ir bajando, como empresario la tienes que cubrir, ya sea con horas extras o una persona cubre turnos, porque como empresa no vas a modificar tu horario de atención”, dijo.