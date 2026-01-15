Prevé Cruz Roja Mazatlán meta de $4.4 millones en colecta para 2026

Será el 20 de febrero próximo cuando iniciará la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana a nivel nacional y aunque aún no se ha enviado la meta para Mazatlán, se prevé que sea igual que la del año pasado de 4 millones 400 mil pesos.

“La meta nos la mandan ya básicamente de sede nacional junto con la estatal, la meta, incluso el año pasado, esperemos que esta sea la misma, es de 4 millones 400 mil pesos, es una cifra por demás muy alta, el año pasado llegamos apenas a un millón 600 mil pesos, el antepasado los 2 millones 150 mil pesos”, dijo la coordinadora de Captación de Fondos de la Delegación Mazatlán de esa institución, María del Rocío Sánchez.

“Pero esperamos que con los eventos que estamos organizando podamos básicamente aumentar esta cifra, necesitamos hacer conciencia en la gente de que Cruz Roja no es una institución de Gobierno sino que es una institución de asistencia privada y nuestra misión o nuestra razón de ser es ayudar y atender las emergencias que se presentan”.

Precisó que la atención de las entre 600 a 700 emergencias que atiende esa institución al mes en Mazatlán se brinda de manera gratuita, por lo que es importante el apoyo de la ciudadanía.

“El 20 es el arranque a nivel nacional, nos dan el banderazo y ya nosotros vamos a tener un calendario, en cuanto lo tengamos ya estructurado se los vamos a hacer llegar, el calendario de todo el año”, expresó.

“Este año vamos a tratar de acercarnos más a los empresarios, porque siempre qué hacemos, les mandamos un correo, una llamadita y así, de esta manera queremos llegar de manera presencial y tratar de hacer mancuerna con ellos, ya no queremos solamente estar pidiendo, sabemos que los tiempos son difíciles, entonces lo que queremos es acercarnos a ellos y decirles haz un donativo, el que tu quieras, el cual es deducible de impuestos y a cambio te capacitamos a tal cantidad de personas o le damos un curso de primeros auxilios a tu personal”.

Reiteró que se busca negociar algo así porque se sabe que actualmente la situación económica es muy complicada.

Dio a conocer que en Mazatlán, como parte de esta colecta, se tiene programado un evento de arranque, un desfile, una misa, este año se tendrá una Expo Feria de la Salud, la segunda edición de la Carrera Roja, se participará en la carrera nacional Todo México Salvando Vidas y se espera volver a tener un concierto como el año pasado, entre otras actividades.