Prevé Obras Públicas concluir este año reparación de socavón en el Malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ A más de tres meses de que se identificó el socavón sobre el Malecón de Mazatlán, junto al Monumento a los Lobos Marinos, el Ayuntamiento prepara su reparación con una estructura de mayor soporte y durabilidad, que contempla 101 pilas de aproximadamente 18 metros de profundidad y que se espera concluir antes de terminar el año.

El director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega, detalló que la intervención abarcará un tramo de 70 metros del Malecón, donde se realizó un estudio de mecánica de suelos para determinar la profundidad necesaria de la cimentación.

De acuerdo con el funcionario, el estudio permitió localizar el estrato rocoso a una profundidad promedio de 18 metros, que servirá como base para las pilas que sostendrán la nueva estructura.

“Realizamos una mecánica de suelo, primero para encontrar el estrato rocoso, lo encontramos a una profundidad promedio de 18 metros y esa va a ser la profundidad que tengan nuestras pilas”, comentó.

Una vez construidas las 101 pilas, se realizará una dala de desplante y posteriormente un muro de contención que dará soporte al tramo afectado del Malecón, con el objetivo de prolongar su vida útil, dijo.

“Después de realizar estas 101 pilas, vamos a realizar una dala de desplante para ahora sí realizar el muro de contención que va a cargar este malecón”.

El proyecto contempla una inversión de 8.7 millones de pesos y ya cuenta con el aval del comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre, según lo informado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

En este sentido, Gallardo Noriega indicó que la intención es concluir la reparación antes del cierre del año, aunque reconoció que el plazo dependerá principalmente del avance de las perforaciones, pues cada pila deberá realizarse de manera individual.

“Nuestra idea es tenerlo listo antes de que termine el año, la delimitante para nosotros es el avance del proceso de las pilas, porque se tiene que perforar una por una, son 101, la profundidad es grande”, manifestó.

El funcionario consideró que existen condiciones para ejecutar la obra y confió en que el comportamiento del mar permita desarrollar los trabajos dentro del periodo previsto.

Mientras comienza la reconstrucción, Obras Públicas mantiene rellenos preventivos con balastre y supervisión del área, tal como lo señaló Gallardo Noriega, quien mencionó que estas medidas han permitido mantener el socavón sin mayores afectaciones durante los aproximadamente 90 días transcurridos.

“El socavón se ha mantenido a lo largo de estos 90 días y vamos a seguir revisándolo para ver que no pase a mayores”, manifestó.

Finalmente, el titular de Obras Públicas comentó que la reparación busca dar una solución duradera al daño mediante una cimentación apoyada en el estrato rocoso, mientras su conclusión antes de fin de año dependerá del avance de las pilas y de las condiciones del mar.