Prevé Oficialía Mayor otorgar hasta 80 permisos a vendedores para el verano

Con el inicio del periodo vacacional de verano, la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán puso en marcha el proceso de renovación de permisos para vendedores ambulantes que trabajan principalmente en el Malecón, donde se estima entregar hasta 80 permisos otorgados.

El Oficial Mayor Ángel Fernando Araballo Quintero señaló que como ocurre cada año, se espera la autorización de entre 70 y 80 permisos, donde la mayoría corresponde a comerciantes locales que ya cuentan con autorización para operar durante las temporadas de mayor afluencia turística.

“Ya han empezado a acercarse. Año con año son aproximadamente entre 70 y 80 los permisos que se piden, prácticamente son los mismos comerciantes, es pura renovación. Siempre tratamos de apoyar a la gente local con los permisos”, comentó.

El funcionario explicó que estos permisos se concentran principalmente en vendedores que ofrecen sus productos sobre el Malecón, uno de los puntos con mayor movimiento de visitantes durante las vacaciones.

En cuanto al comercio ambulante en las playas, Arballo Quintero recordó que la regulación de las actividades dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental.

Sin embargo, resaltó que el municipio mantiene una coordinación permanente con ambas dependencias para reforzar la vigilancia durante la temporada vacacional.

Lo anterior, lo expresó después de que hace algunas semanas vendedores de playa manifestaran su inconformidad por la presencia de personas que realizan actividades comerciales sin autorización.

Ante esta situación, el oficial mayor informó que tras sostener reuniones con autoridades federales se acordó incrementar los operativos conjuntos para verificar que todos los vendedores cuenten con los permisos y gafetes correspondientes.

”El acuerdo fue trabajar en coadyuvancia con Semarnat y Profepa para realizar más inspecciones y operativos conjuntos. Ya lo hemos hecho anteriormente, sobre todo en las vacaciones de verano y diciembre”, declaró.

En este sentido, mencionó que durante estas temporadas se instalan módulos de inspección donde personal de Oficialía Mayor revisa que comerciantes y músicos que ingresan a las playas porten la identificación que acredita su autorización para trabajar.

Además de los operativos especiales por vacaciones, el funcionario aseguró que Oficialía Mayor mantiene vigilancia permanente sobre la actividad comercial en todo el municipio mediante recorridos diarios realizados por más de 30 inspectores, destacando que muchas de las revisiones se derivan de denuncias ciudadanas o de reportes realizados por comerciantes que detectan irregularidades.

“Tenemos un operativo diario. Muchas denuncias nos llegan de manera anónima o por parte de algún tercero que se siente afectado y una vez que nos llega esa denuncia actuamos de inmediato”, expresó.

En lo que respecta a la proliferación de personas que rentan sombrillas, mesas y sillas en Playa Pinitos, Arballo Quintero informó que el municipio ya sostuvo un acercamiento con Semarnat para atender la problemática.

Por tal motivo, explicó que actualmente se encuentra en espera de realizar un operativo conjunto con la autoridad federal, al tratarse de actividades que se desarrollan dentro de la zona federal marítima.