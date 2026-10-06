$!Prevé PC lluvias de hasta 50 milímetros en Mazatlán durante la noche de este martes y madrugada del miércoles

MAZATLÁN.- Para la noche de hoy martes y madrugada del miércoles se prevé un incremento en las probabilidades de lluvia en municipios del centro y sur de Sinaloa. En Mazatlán se esperan precipitaciones con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, de acuerdo con información compartida por Protección Civil.
De acuerdo a un comunicado de Protección Civil de Mazatlán, además de las lluvias, el pronóstico contempla actividad eléctrica y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, condiciones que podrían generar encharcamientos en algunas vialidades del municipio.
Ante estas condiciones, los cuerpos de seguridad y auxilio mantienen vigilancia y permanecen disponibles para brindar apoyo en caso de ser necesario. Se recomienda a la población extremar precauciones al circular, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades, especialmente en zonas donde se registre acumulación de agua.
Las condiciones meteorológicas pueden presentar cambios, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones emitidas a través de los canales oficiales y tomar las medidas preventivas correspondientes.