$!Prevé PC lluvias de hasta 50 milímetros en Mazatlán durante la noche de este martes y madrugada del miércoles

MAZATLÁN.- Para la noche de hoy martes y madrugada del miércoles se prevé un incremento en las probabilidades de lluvia en municipios del centro y sur de Sinaloa. En Mazatlán se esperan precipitaciones con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, de acuerdo con información compartida por Protección Civil.

De acuerdo a un comunicado de Protección Civil de Mazatlán, además de las lluvias, el pronóstico contempla actividad eléctrica y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, condiciones que podrían generar encharcamientos en algunas vialidades del municipio.