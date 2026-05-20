Prevé Protección Civil que la temporada de lluvias empiece en Mazatlán entre junio y julio

MAZATLÁN._ Debido al fenómeno de “El Niño”, este año la temporada de ciclones tropicales será muy dinámica y, en la zona donde se encuentra Mazatlán, las lluvias comenzarán entre junio y julio, señaló el coordinador municipal de Protección Civil.

Óscar Osuna Tirado agregó que este jueves sesionará el Consejo Municipal de Protección Civil a las 11:00 horas en la Sala de Cabildo, con el fin de analizar dicha temporada.

“En la zona donde estamos, básicamente las lluvias empiezan en junio, julio. Podemos tenerlas ya más pronto lo que son las precipitaciones de mayo; volumen de agua y eso lo vamos a analizar el día de mañana, al fin de cuentas son modelos de pronósticos y siempre hay que estar atentos a los boletines oficiales, principalmente de las fuentes oficiales, para que tengamos información oportuna y podamos tomar la mejor decisión”, indicó.

“Ya está instalado (el Consejo), se instaló el año pasado, sesionará el día de mañana (jueves) para analizar la temporada de huracanes 2026”.

El funcionario también dio a conocer que las temperaturas en Mazatlán rondarán entre los 38 y 42 grados, por ello es muy importante que la ciudadanía esté muy al pendiente de niños y adultos mayores, sobre todo que usen bloqueador solar, se hidraten bastante y, si van a estar por tiempos prolongados bajo el sol, que usen ropa de manga larga.

“Hemos tenido los 44, 45 grados con sensación térmica en algunas horas del día; en Culiacán ha estado tremendo el tema de la temperatura, por ello se recomienda que estén muy pendientes sobre todo de los niños, adultos mayores. Ya hemos emitido también recomendaciones en las escuelas, también a la Sepyc, para que tome consideración con los niños cuando salen al recreo”.

Osuna Tirado recalcó que sobre todo los trabajadores que están en las obras de construcción deben tomar algunas precauciones, ya que sus jefes de seguridad e higiene deben estar muy al pendiente para que se eviten los golpes de calor, aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna situación similar.